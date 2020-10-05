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З початку року за перевантажені фури виписали штрафів майже на 100 млн гривень

Автор: РБК-Україна

В Україні з початку 2020 року виписали штрафів майже на 100 мільйонів гривень за перевантажені фури. Інспектори перевірили понад 500 тисяч транспортних засобів.

Про це повідомляє прес-служба "Укртрансбезпеки".

"Протягом січня-вересня 2020 року інспектори у співпраці з Нацполіцією перевірили понад 500 тисяч транспортних засобів, склали близько 10,5 тисяч актів порушень габаритно-вагових параметрів і нарахували майже 100 млн грн плати за перевантаження", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в серпні президент України Володимир Зеленський зажадав терміново організувати зважування вантажівок на дорогах.

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Раніше РБК-Україна писало, що через спеку вантажівкам заборонили заїжджати в населені пункти в денний час.

Крім цього, в Україні з 1 листопада набирають чинності нові стандарти, які повинні забезпечити безпеку пішоходів на дорогах.

Також повідомлялося, що з 1 жовтня українські водії автомобілів повинні їздити з увімкненими фарами. Це правило діє на дорогах поза межами населених пунктів.

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