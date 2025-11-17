НАБУ заявило про проблеми з відстеженням коштів, пов'язаних з "оборонкою"
Національне антикорупційне бюро стикається з тривалими проблемами у відстеженні фінансових потоків, пов’язаних з оборонними закупівлями.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив директор НАБУ Семен Кривонос під час засідання Тимчасової слідчої комісії з економічної безпеки.
За його словами, труднощі з доступом до фінансової інформації виникли ще з лютого 2025 року, коли Бюро активізувало роботу у сфері оборонних розслідувань. НАБУ неодноразово надсилало запити до Служби фінансового моніторингу щодо руху коштів та підозрілих транзакцій.
"Ми вже бачимо певні проблеми з відстеженням коштів, пов'язаних якраз з оборонними закупівлями… Ми направляли один за одним кілька запитів до Служби фінансового моніторингу, щоб отримати відповідні дані", - зазначив Кривонос.
Він додав, що кількість таких запитів зростатиме, зокрема щодо окремих фігурантів - так званих "Карлсонів", "Шугарів" та інших учасників злочинної організації, які, за словами керівника НАБУ, досі не всі ідентифіковані.
"Ми сподіваємося, що ми всіх ідентифікуємо", - наголосив Кривонос.
Операція "Мідас"
10 листопада НАБУ та САП повідомили про викриття масштабної корупційної схеми в державній компанії "Енергоатом". За даними слідства, посадовці причетні до системного відмивання коштів та незаконного збагачення. Керівником схеми, за версією детективів, був бізнесмен Тимур Міндіч - колишній діловий партнер Володимира Зеленського.
Раніше РБК-Україна повідомляло, хто саме фігурує в гучній спецоперації "Мідас". Повний перелік осіб можна переглянути у відповідному матеріалі.
Після оприлюднення деталей корупційної мережі уряд оголосив про старт комплексної перевірки найбільших державних підприємств, зокрема "Нафтогазу", "Укроборонпрому", "Укрзалізниці", "Укргідроенерго" та ключових державних банків.
На тлі скандалу міністр юстиції Герман Галущенко подав у відставку, а міністерка енергетики Світлана Гринчук також заявила про ухвалене рішення звільнитися. Обох посадовців президент уже виключив зі складу РНБО.