НАБУ заявило о проблемах с отслеживанием средств, связанных с "оборонкой"

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил директор НАБУ Семен Кривонос во время заседания Временной следственной комиссии по экономической безопасности.

По его словам, трудности с доступом к финансовой информации возникли еще с февраля 2025 года, когда Бюро активизировало работу в сфере оборонных расследований. НАБУ неоднократно направляло запросы в Службу финансового мониторинга по движению средств и подозрительных транзакций.

"Мы уже видим определенные проблемы с отслеживанием средств, связанных как раз с оборонными закупками... Мы направляли один за другим несколько запросов в Службу финансового мониторинга, чтобы получить соответствующие данные", - отметил Кривонос.

Он добавил, что количество таких запросов будет расти, в частности по отдельным фигурантам - так называемым "Карлсонам", "Шугарам" и другим участникам преступной организации, которые, по словам руководителя НАБУ, до сих пор не все идентифицированы.

"Мы надеемся, что мы всех идентифицируем", - подчеркнул Кривонос.