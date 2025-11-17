НАБУ заявило о проблемах с отслеживанием средств, связанных с "оборонкой"
Национальное антикоррупционное бюро сталкивается с длительными проблемами в отслеживании финансовых потоков, связанных с оборонными закупками.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил директор НАБУ Семен Кривонос во время заседания Временной следственной комиссии по экономической безопасности.
По его словам, трудности с доступом к финансовой информации возникли еще с февраля 2025 года, когда Бюро активизировало работу в сфере оборонных расследований. НАБУ неоднократно направляло запросы в Службу финансового мониторинга по движению средств и подозрительных транзакций.
"Мы уже видим определенные проблемы с отслеживанием средств, связанных как раз с оборонными закупками... Мы направляли один за другим несколько запросов в Службу финансового мониторинга, чтобы получить соответствующие данные", - отметил Кривонос.
Он добавил, что количество таких запросов будет расти, в частности по отдельным фигурантам - так называемым "Карлсонам", "Шугарам" и другим участникам преступной организации, которые, по словам руководителя НАБУ, до сих пор не все идентифицированы.
"Мы надеемся, что мы всех идентифицируем", - подчеркнул Кривонос.
Операция "Мидас"
10 ноября НАБУ и САП сообщили о разоблачении масштабной коррупционной схемы в государственной компании "Энергоатом". По данным следствия, должностные лица причастны к системному отмыванию средств и незаконному обогащению. Руководителем схемы, по версии детективов, был бизнесмен Тимур Миндич - бывший деловой партнер Владимира Зеленского.
Ранее РБК-Украина сообщало, кто именно фигурирует в громкой спецоперации "Мидас". Полный перечень лиц можно просмотреть в соответствующем материале.
После обнародования деталей коррупционной сети правительство объявило о старте комплексной проверки крупнейших государственных предприятий, в частности "Нафтогаза", "Укроборонпрома", "Укрзализныци", "Укргидроэнерго" и ключевых государственных банков.
На фоне скандала министр юстиции Герман Галущенко подал в отставку, а министр энергетики Светлана Гринчук также заявила о принятом решении уволиться. Обоих чиновников президент уже исключил из состава СНБО.