НАБУ взялося перевіряти походження грошей на застави за фігурантів справи "Мідас"

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) перевіряє походження десятків мільйонів гривень, внесених як застави за підозрюваних у корупції в "Енергоатомі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора НАБУ Семена Кривоноса під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради.

Він повідомив, що НАБУ в період з 12 по 28 листопада розіслало запити до Державної служби фінансового моніторингу щодо цього питання. За його словами, кілька відповідей вже надійшло, проте законність походження грошей так і не досліджена.

"Теоретично, якщо буде встановлено, що ці кошти справді незаконні й походження сумнівне, то можна клопотати, що вони не можуть бути використані як застава", - зазначив Кривонос.

Він наголосив, що Держфінмоніторинг інформації щодо походження коштів досі не надав - за словами його голови Філіпа Проніна, запити НАБУ опрацьовуються.

"По всіх (запитах НАБУ, - ред.) ми надали узагальнені матеріали, зробили перше коліно, друге коліно, зараз відпрацьовуємо третє коліно. Ми в робочому порядку теж перебуваємо на контакті з Бюро", - пояснив Пронін.

Його запитали про те, як пропустили внесення застав у 25 і 12 млн гривень від меблевої фірми з уставним капіталом 1000 гривень, яка була створена у 2025 році. Пронін відповів, що підозрілих транзакцій виявлено не було, а служба перевіряє походження коштів постфактум.

За його словами, у Держфінмоніторингу відсутній прямий доступ до всіх банківських транзакцій.

"Ми отримуємо лише те, що надходить від банківських установ у вигляді повідомлень", - зауважив Пронін.

Він пояснив, що служба звернулася до банку після отримання запиту від НАБУ - фінустанова має відповісти протягом п'яти днів. Пронін додав, що блокування підозрілих операцій має проводитись саме банками.