НАБУ взялося перевіряти походження грошей на застави за фігурантів справи "Мідас"
Національне антикорупційне бюро (НАБУ) перевіряє походження десятків мільйонів гривень, внесених як застави за підозрюваних у корупції в "Енергоатомі".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора НАБУ Семена Кривоноса під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради.
Він повідомив, що НАБУ в період з 12 по 28 листопада розіслало запити до Державної служби фінансового моніторингу щодо цього питання. За його словами, кілька відповідей вже надійшло, проте законність походження грошей так і не досліджена.
"Теоретично, якщо буде встановлено, що ці кошти справді незаконні й походження сумнівне, то можна клопотати, що вони не можуть бути використані як застава", - зазначив Кривонос.
Він наголосив, що Держфінмоніторинг інформації щодо походження коштів досі не надав - за словами його голови Філіпа Проніна, запити НАБУ опрацьовуються.
"По всіх (запитах НАБУ, - ред.) ми надали узагальнені матеріали, зробили перше коліно, друге коліно, зараз відпрацьовуємо третє коліно. Ми в робочому порядку теж перебуваємо на контакті з Бюро", - пояснив Пронін.
Його запитали про те, як пропустили внесення застав у 25 і 12 млн гривень від меблевої фірми з уставним капіталом 1000 гривень, яка була створена у 2025 році. Пронін відповів, що підозрілих транзакцій виявлено не було, а служба перевіряє походження коштів постфактум.
За його словами, у Держфінмоніторингу відсутній прямий доступ до всіх банківських транзакцій.
"Ми отримуємо лише те, що надходить від банківських установ у вигляді повідомлень", - зауважив Пронін.
Він пояснив, що служба звернулася до банку після отримання запиту від НАБУ - фінустанова має відповісти протягом п'яти днів. Пронін додав, що блокування підозрілих операцій має проводитись саме банками.
Справа "Мідас"
Нагадаємо, детективи Національного антикорупційного бюро викрили схему, в рамках якої у постачальників "Енергоатому" брали хабарі.
Одним з організаторів схеми виявився бізнесмен Тимур Міндіч. Державна прикордонна служба України повідомила, що він виїхав за кордон на законних підставах ще до того, як НАБУ оприлюднило інформацію про своє розслідування. Бізнесмен полетів до Ізраїлю.
На цьому тлі президент України Володимир Зеленський підписав указ про санкції проти Міндіча.
Директор НАБУ Семен Кривонос наголошував, що екстрадицію Міндіча з Ізраїлю не виключає. Але, за його словами, для цього необхідно, щоб бізнесмена оголосили в міжнародний розшук.