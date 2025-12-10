НАБУ взялось проверять происхождение денег на залоги за фигурантов дела "Мидас"

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) проверяет происхождение десятков миллионов гривен, внесенных в качестве залога за подозреваемых в коррупции в "Энергоатоме".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора НАБУ Семена Кривоноса во время заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады.

Он сообщил, что НАБУ в период с 12 по 28 ноября разослало запросы в Государственную службу финансового мониторинга по этому вопросу. По его словам, несколько ответов уже поступило, однако законность происхождения денег так и не исследована.

"Теоретически, если будет установлено, что эти средства действительно незаконные и происхождение сомнительное, то можно ходатайствовать, что они не могут быть использованы в качестве залога", - отметил Кривонос.

Он отметил, что Госфинмониторинг информации о происхождении средств до сих пор не предоставил - по словам его главы Филиппа Пронина, запросы НАБУ прорабатываются.

"По всем (запросам НАБУ, - ред.) мы предоставили обобщенные материалы, сделали первое колено, второе колено, сейчас отрабатываем третье колено. Мы в рабочем порядке тоже находимся на контакте с Бюро", - пояснил Пронин.

Его спросили о том, как пропустили внесение залогов в 25 и 12 млн гривен от мебельной фирмы с уставным капиталом 1000 гривен, которая была создана в 2025 году. Пронин ответил, что подозрительных транзакций обнаружено не было, а служба проверяет происхождение средств постфактум.

По его словам, у Госфинмониторинга отсутствует прямой доступ ко всем банковским транзакциям.

"Мы получаем только то, что поступает от банковских учреждений в виде сообщений", - отметил Пронин.

Он пояснил, что служба обратилась в банк после получения запроса от НАБУ - финучреждение должно ответить в течение пяти дней. Пронин добавил, что блокировка подозрительных операций должна проводиться именно банками.