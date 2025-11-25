UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

У НАБУ розкритикували фінмоніторинг: схема на 100 млн доларів не могла бути "непоміченою"

Фото: Семен Кривонос (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Директор НАБУ Семен Кривонос розкритикував Службу фінансового моніторингу за бездіяльність, адже неможливо було не помітити схема на 100 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання комітету ВР з питань антикорупційної політики за участі НАБУ, САП, НАЗК, АРМА та СБУ.

"Якщо говорити про законодавчі перешкоди, ми досі з фінансовим моніторингом по епізоду, який стосується даного розслідування, не отримали звіти відповідні. І я думаю, що фінансовий моніторинг має прискорити в опрацюванні наших запитів", - заявив директор НАБУ.

За словами Кривоноса, в принципі, не треба чекати, що НАБУ щось запитає. Функціонування такого величезного офісу з легалізації злочинних доходів не могло бути "непоміченим" ні банківським моніторингом, ні службою фінансового моніторингу.

Що передувало

Нагадаємо, 10 листопада НАБУ та САП повідомили про викриття масштабної корупційної схеми в державній компанії "Енергоатом". За даними слідства, посадовці причетні до системного відмивання коштів та незаконного збагачення.

Керівником схеми, за версією детективів, був бізнесмен Тимур Міндіч - колишній діловий партнер Володимира Зеленського.

Раніше РБК-Україна повідомляло, хто саме фігурує в гучній спецоперації "Мідас". Повний перелік осіб можна переглянути у відповідному матеріалі.

Після оприлюднення деталей корупційної мережі уряд оголосив про старт комплексної перевірки найбільших державних підприємств, зокрема "Нафтогазу", "Укроборонпрому", "Укрзалізниці", "Укргідроенерго" та ключових державних банків.

Також раніше У ДБР розкрили попередні висновки слідства за матеріалами розмов на плівках НАБУ. Жодного тиску, впливу чи вказівок в інтересах сторонніх осіб на працівників ДБР не здійснювалося.

НАБУСАПМіністерство фінансів УкраїниКорупція