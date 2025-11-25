RU

Общество Образование Деньги Изменения

В НАБУ раскритиковали финмониторинг: схема на 100 млн долларов не могла быть "незамеченной"

Фото: Семен Кривонос (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Директор НАБУ Семен Кривонос раскритиковал Службу финансового мониторинга за бездействие, ведь невозможно было не заметить схема на 100 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики с участием НАБУ, САП, НАПК, АРМА и СБУ.

"Если говорить о законодательных препятствиях, мы до сих пор с финансовым мониторингом по эпизоду, который касается данного расследования, не получили отчеты соответствующие. И я думаю, что финансовый мониторинг должен ускорить в обработке наших запросов", - заявил директор НАБУ.

По словам Кривоноса, в принципе, не надо ждать, что НАБУ что-то спросит. Функционирование такого огромного офиса по легализации преступных доходов не могло быть "незамеченным" ни банковским мониторингом, ни службой финансового мониторинга.

 

Что предшествовало

Напомним, 10 ноября НАБУ и САП сообщили о разоблачении масштабной коррупционной схемы в государственной компании "Энергоатом". По данным следствия, должностные лица причастны к системному отмыванию средств и незаконному обогащению.

Руководителем схемы, по версии детективов, был бизнесмен Тимур Миндич - бывший деловой партнер Владимира Зеленского.

Ранее РБК-Украина сообщало, кто именно фигурирует в громкой спецоперации "Мидас". Полный перечень лиц можно просмотреть в соответствующем материале.

После обнародования деталей коррупционной сети правительство объявило о старте комплексной проверки крупнейших государственных предприятий, в частности "Нафтогаза", "Укроборонпрома", "Укрзализныци", "Укргидроэнерго" и ключевых государственных банков.

Также ранее в ГБР раскрыли предварительные выводы следствия по материалам разговоров на пленках НАБУ. Никакого давления, влияния или указаний в интересах посторонних лиц на работников ГБР не осуществлялось.

НАБУСАПМинистерство финансов УкраиныКоррупция