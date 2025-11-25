В НАБУ раскритиковали финмониторинг: схема на 100 млн долларов не могла быть "незамеченной"

"Если говорить о законодательных препятствиях, мы до сих пор с финансовым мониторингом по эпизоду, который касается данного расследования, не получили отчеты соответствующие. И я думаю, что финансовый мониторинг должен ускорить в обработке наших запросов", - заявил директор НАБУ.

По словам Кривоноса, в принципе, не надо ждать, что НАБУ что-то спросит. Функционирование такого огромного офиса по легализации преступных доходов не могло быть "незамеченным" ни банковским мониторингом, ни службой финансового мониторинга.