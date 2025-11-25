У НАБУ розкритикували фінмоніторинг: схема на 100 млн доларів не могла бути "непоміченою"

Директор НАБУ Семен Кривонос розкритикував Службу фінансового моніторингу за бездіяльність, адже неможливо було не помітити схема на 100 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання комітету ВР з питань антикорупційної політики за участі НАБУ, САП, НАЗК, АРМА та СБУ.

"Якщо говорити про законодавчі перешкоди, ми досі з фінансовим моніторингом по епізоду, який стосується даного розслідування, не отримали звіти відповідні. І я думаю, що фінансовий моніторинг має прискорити в опрацюванні наших запитів", - заявив директор НАБУ. За словами Кривоноса, в принципі, не треба чекати, що НАБУ щось запитає. Функціонування такого величезного офісу з легалізації злочинних доходів не могло бути "непоміченим" ні банківським моніторингом, ні службою фінансового моніторингу.