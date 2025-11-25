ua en ru
Вт, 25 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

У НАБУ розкритикували фінмоніторинг: схема на 100 млн доларів не могла бути "непоміченою"

Вівторок 25 листопада 2025 14:55
UA EN RU
У НАБУ розкритикували фінмоніторинг: схема на 100 млн доларів не могла бути "непоміченою" Фото: Семен Кривонос (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Директор НАБУ Семен Кривонос розкритикував Службу фінансового моніторингу за бездіяльність, адже неможливо було не помітити схема на 100 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання комітету ВР з питань антикорупційної політики за участі НАБУ, САП, НАЗК, АРМА та СБУ.

"Якщо говорити про законодавчі перешкоди, ми досі з фінансовим моніторингом по епізоду, який стосується даного розслідування, не отримали звіти відповідні. І я думаю, що фінансовий моніторинг має прискорити в опрацюванні наших запитів", - заявив директор НАБУ.

За словами Кривоноса, в принципі, не треба чекати, що НАБУ щось запитає. Функціонування такого величезного офісу з легалізації злочинних доходів не могло бути "непоміченим" ні банківським моніторингом, ні службою фінансового моніторингу.

Що передувало

Нагадаємо, 10 листопада НАБУ та САП повідомили про викриття масштабної корупційної схеми в державній компанії "Енергоатом". За даними слідства, посадовці причетні до системного відмивання коштів та незаконного збагачення.

Керівником схеми, за версією детективів, був бізнесмен Тимур Міндіч - колишній діловий партнер Володимира Зеленського.

Раніше РБК-Україна повідомляло, хто саме фігурує в гучній спецоперації "Мідас". Повний перелік осіб можна переглянути у відповідному матеріалі.

Після оприлюднення деталей корупційної мережі уряд оголосив про старт комплексної перевірки найбільших державних підприємств, зокрема "Нафтогазу", "Укроборонпрому", "Укрзалізниці", "Укргідроенерго" та ключових державних банків.

Також раніше У ДБР розкрили попередні висновки слідства за матеріалами розмов на плівках НАБУ. Жодного тиску, впливу чи вказівок в інтересах сторонніх осіб на працівників ДБР не здійснювалося.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАБУ САП Міністерство фінансів України Корупція
Новини
Розбиті багатоповерхівки, перебої з опаленням та жертви: все про нічний обстріл Києва
Розбиті багатоповерхівки, перебої з опаленням та жертви: все про нічний обстріл Києва
Аналітика
Ультиматум Трампа і 28 пунктів: що насправді відбувається з мирним планом для України
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Ультиматум Трампа і 28 пунктів: що насправді відбувається з мирним планом для України