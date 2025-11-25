В НАБУ раскритиковали финмониторинг: схема на 100 млн долларов не могла быть "незамеченной"

Директор НАБУ Семен Кривонос раскритиковал Службу финансового мониторинга за бездействие, ведь невозможно было не заметить схема на 100 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики с участием НАБУ, САП, НАПК, АРМА и СБУ.

"Если говорить о законодательных препятствиях, мы до сих пор с финансовым мониторингом по эпизоду, который касается данного расследования, не получили отчеты соответствующие. И я думаю, что финансовый мониторинг должен ускорить в обработке наших запросов", - заявил директор НАБУ. По словам Кривоноса, в принципе, не надо ждать, что НАБУ что-то спросит. Функционирование такого огромного офиса по легализации преступных доходов не могло быть "незамеченным" ни банковским мониторингом, ни службой финансового мониторинга.