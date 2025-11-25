В НАБУ раскритиковали финмониторинг: схема на 100 млн долларов не могла быть "незамеченной"
Директор НАБУ Семен Кривонос раскритиковал Службу финансового мониторинга за бездействие, ведь невозможно было не заметить схема на 100 млн долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики с участием НАБУ, САП, НАПК, АРМА и СБУ.
"Если говорить о законодательных препятствиях, мы до сих пор с финансовым мониторингом по эпизоду, который касается данного расследования, не получили отчеты соответствующие. И я думаю, что финансовый мониторинг должен ускорить в обработке наших запросов", - заявил директор НАБУ.
По словам Кривоноса, в принципе, не надо ждать, что НАБУ что-то спросит. Функционирование такого огромного офиса по легализации преступных доходов не могло быть "незамеченным" ни банковским мониторингом, ни службой финансового мониторинга.
Что предшествовало
Напомним, 10 ноября НАБУ и САП сообщили о разоблачении масштабной коррупционной схемы в государственной компании "Энергоатом". По данным следствия, должностные лица причастны к системному отмыванию средств и незаконному обогащению.
Руководителем схемы, по версии детективов, был бизнесмен Тимур Миндич - бывший деловой партнер Владимира Зеленского.
Ранее РБК-Украина сообщало, кто именно фигурирует в громкой спецоперации "Мидас". Полный перечень лиц можно просмотреть в соответствующем материале.
После обнародования деталей коррупционной сети правительство объявило о старте комплексной проверки крупнейших государственных предприятий, в частности "Нафтогаза", "Укроборонпрома", "Укрзализныци", "Укргидроэнерго" и ключевых государственных банков.
Также ранее в ГБР раскрыли предварительные выводы следствия по материалам разговоров на пленках НАБУ. Никакого давления, влияния или указаний в интересах посторонних лиц на работников ГБР не осуществлялось.