НАБУ розкрило подробиці справи про розкрадання на закупівлях для "Харківобленерго"

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про те, що Служба безпеки України (СБУ) та НАБУ також викрило масштабну корупційну схему, яку організував заступник міністра енергетики Олександр Хейл. Пізніше останньому було обрано запобіжний захід. Зокрема СБУ оприлюднила прослушку затриманого заступника голови відомства.

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