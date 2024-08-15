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НАБУ раскрыло подробности дела о хищениях на закупках для "Харьковоблэнерго"

Фото: НАБУ раскрыло подробности дела о хищении на закупках для "Харьковоблэнерго" (t.me/nab_ukraine)
Автор: Юлия Акимова, Сергей Пышкин

Правоохранители разоблачили схему по хищению средств при закупке трансформаторов. Среди подозреваемых бывший исполняющий обязанности председатель правления АО "Харьковоблэнерго".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Как сообщают источники РБК-Украина, среди участников схемы - бывший исполняющий обязанности председатель правления АО "Харьковоблэнерго" Константин Логвиненко.

Подробности дела

В течение апреля-сентября 2021 года руководитель АО "Харьковоблэнерго" обеспечил избрание двух "нужных" компаний победителями закупок: 

  • 11 904 единиц трансформаторного оборудования;
  • 79 425 единиц электроизмерительных приборов.

Цена на вышеупомянутое оборудование была завышена на 132,5 млн гривен. Цены отдельных компонентов были подняты в пять раз.

В частности реализации схемы способствовали: 

  • руководитель отдела Харьковской торгово-промышленной палаты;
  • оценщик.

Оба обеспечили формирование заведомо завышенной ожидаемой стоимости закупок. 

В течение 2021 - 2022 годов во время частичного выполнения договора АО "Харьковоблэнерго" получил убытки в размере 12,5 млн гривен. 

 

Фото: НАБУ раскрыло подробности дела о хищении на закупках для "Харьковоблэнерго" (t.me/nab_ukraine)

"Введение режима военного положения и предоставление обществу гуманитарной помощи от украинских предприятий и международных организаций, в том числе энергетического оборудования, заставило участников схемы отложить завладение остальной суммой в 120 млн гривен", - пишет НАБУ. 

Уже после проведения детективами процессуальных действий, участники схемы полностью остановили реализацию своего плана. 

Кого подозревают

На данный момент подозрения были объявлены: 

  • бывшему и.о. председателя правления АО "Харьковоблэнерго" Логвиненко; 
  • руководителю отдела материального обеспечения АО "Харьковоблэнерго";
  • руководителю отдела Харьковской торгово-промышленной палаты;
  • частному оценщику;
  • руководителю коммерческого предприятия.

Напомним, РБК-Украина рассказывало о том, что Служба безопасности Украины (СБУ) и НАБУ также разоблачила масштабную коррупционную схему, организованную заместителем министра энергетики Александром Хейлом. Позже последнему была избрана мера пресечения. В частности СБУ обнародовала прослушку задержанного замглавы ведомства.

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