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НАБУ отрицает причастность своих сотрудников к прослушке в Синагоге

Новости » Политика    16.11.2018 - 14:51
НАБУ отрицает причастность своих сотрудников к прослушке в Синагоге
Фото: Синагога в Киеве (wikipedia.org)

Бюро заявляет, что Корбан и Данчишина не причастны к прослушке

Названные главным раввином Украины Моше Реувеном Асманом сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) не причастны к прослушке в центральной Синагоге. Об этом РБК-Украина рассказали в пресс-службе НАБУ.

В частности, в НАБУ заявили, что названные Асманом сотрудники на опубликованном видео не зафиксированы. Также в бюро подчеркнули, что эти люди не имеют отношения к Синагоге или еврейской общине.

Отметим, накануне Асман заявил, что прослушкой в Синагоге занимались сотрудники НАБУ Ярослав Корбан и Ирина Данчишина. Раввин сослался на результаты технической помощи израильских коллег, которые распознали лица с использованием новейшей системы Аnyvision.

Напомним, ранее НАБУ заявило, что за Синагогой следили сотрудники другого правоохранительного органа.

"Лица, которых СМИ назвали "агентами НАБУ", оказались сотрудниками другого украинского правоохранительного органа", - говорится в сообщении бюро.

До этого в НАБУ заявляли, что не проводят незаконные следственные действия в отношении еврейской общины Киева. Еврейская община обвинила НАБУ в незаконной слежке в конце октября.

 

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