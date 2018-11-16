НАБУ заперечує причетність своїх співробітників до прослуховування в Синагозі

Фото: Синагога в Києві (wikipedia.org)

Бюро заявляє, що Корбан і Данчишина не причетні до прослуховування

Названі головним рабином України Моше Реувеном Асманом співробітники Національного антикорупційного бюро (НАБУ) не причетні до прослуховування в центральній Синагозі. Про це РБК-Україна розповіли в прес-службі НАБУ.

Зокрема, в НАБУ заявили, що названі Асманом співробітники опублікованому на відео не зафіксовані. Також в бюро підкреслили, що ці люди не мають відношення до Синагоги або єврейської громади.

Відзначимо, напередодні Асман заявив, що прослуховуванням в Синагозі займалися співробітники НАБУ Ярослав Корбан і Ірина Данчишина. Рабин послався на результати технічної допомоги ізраїльських колег, які розпізнали обличчя з використанням новітньої системи Аnyvision.

Нагадаємо, раніше НАБУ заявило, що за Синагогою стежили співробітники іншого правоохоронного органу.

"Особи, яких ЗМІ назвали "агентами НАБУ", виявилися співробітниками іншого українського правоохоронного органу", - йдеться в повідомленні бюро.

До цього НАБУ заявляли, що не проводять незаконні слідчі дії щодо єврейської громади Києва. Єврейська громада звинуватила НАБУ в незаконному стеженні в кінці жовтня.