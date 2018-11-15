НАБУ заявило об установлении людей, которые прослушивали синагогу в Киеве

Фото: cинагога в Киеве (wikipedia.org)

В НАБУ заявили, что за синагогой следили сотрудники другого украинского правоохранительного органа

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) установило людей, которые прослушивали центральную синагогу в Киеве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

В НАБУ еще раз заявили, что бюро не проводит следственные действия в отношении еврейской общины Киева.

"Во избежание каких-либо спекуляций и распространения искаженной недостоверной информации Национальное бюро заявляет, что визуальное наблюдение за зданием не осуществляло, никаких устройств для скрытого снятия информации в помещении центральной синагоги Киева не устанавливало", - говорится в сообщении НАБУ.

Кроме того, НАБУ установило, кто именно зафиксирован на видео, ранее опубликованном в интернете.

"Лица, которые СМИ назвали "агентами НАБУ", оказались сотрудниками другого украинского правоохранительного органа", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Еврейская община Киева обвинила НАБУ в незаконной слежке. В частности, главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман сообщил о слежке за центральной синагогой и верующими. По его информации, для слежки использовались авто с поддельными номерами. Кроме того, в самой Синагоге обнаружили устройства снятия информации.

В НАБУ заявили, что не проводят незаконные следственные действия в отношении еврейской общины Киева.