В НАБУ отреагировали на обвинения в прослушке Синагоги в Киеве

Фото: Синагога в Киеве (wikipedia.org)

В НАБУ заявили, что не проводят незаконные следственные действия в отношении еврейской общины Киева

В Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) заявили, что не проводят незаконные следственные действия в отношении еврейской общины Киева. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение НАБУ в Facebook.

В НАБУ заявили, что в фокусе бюро расследований - деятельность высших должностных лиц, независимо от их принадлежности к религиозным или любым другим общинам.

В частности, в НАБУ заявили, что информация о незаконных следственных действиях в отношении еврейской общины Киева не соответствует действительности.

"Никаких устройств для скрытого получения информации в помещении центральной Синагоги города Киева Национальное бюро не устанавливало, визуального наблюдения за зданием не проводило", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Еврейская община Киева обвинила НАБУ в незаконной слежке. В частности, главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман сообщил о слежке за центральной Синагогой и верующими. По его информации, для слежки использовались авто с поддельными номерами. Кроме того, в самой Синагоге обнаружили устройства снятия информации.