Главный раввин Украины прокомментировал заявление НАБУ о прослушке

Фото: Моше Реувен Асман (УНИАН)

По словам раввина, благодаря методу распознания лиц было установлено, что прослушку осуществляли сотрудники НАБУ

Главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман прокомментировал заявление Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) о прослушке центральной синагоги. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его Facebook.

В частности, речь идет о заявлении НАБУ о том, что прослушку осуществляли сотрудники другого правоохранительного органа.

Раввин заявил, что видео, опубликованное недавно в СМИ, не является полным. Он подчеркнул, что община внимательно проверила информацию, фото и видеозаписи, опубликованные в интернете.

"В рамках проведения проверки, в том числе при технической помощи наших израильских коллег, используя метод распознания лиц и образов новейшей системой "Аnyvision" было установлено, что представленные фото с вероятностью 99.97% соответствуют следующим гражданам: Корбан Ярослав Игоревич (согласно декларации НАЗК, является сотрудником НАБУ и получил доход от организации в размере 336115 гривен за 2017 год); Данчишина Ирина Николаевна (согласно декларации НАЗК, является сотрудником НАБУ и получила доход от организации в размере 336 115 гривен за 2017 год)", - отметил он.

По словам главного раввина, экспертиза установила IP-адреса, с которых были осуществлены атаки на системы безопасности, а также осуществлялись временные отключения видеонаблюдения.

"В рамках интереса безопасности нашей страны и обеспечения прав граждан мы готовы принять предложения о встрече со всеми компетентными лицами. Молитвенный дом открыт для молитвы и раскаяния для всех желающих, включая руководство правоохранительных органов, в независимости от принадлежности к религиозным или другим общинам. Указанная ситуация уже взята на контроль на самом высоком национальном и международном уровне", - написал Асман.

Напомним, ранее НАБУ установило людей, которые прослушивали центральную синагогу в Киеве. В бюро еще раз заявили, что ведомство не проводит следственные действия в отношении еврейской общины Киева.

Подчеркнем, РБК-Украина сообщало, что Еврейская община Киева обвинила НАБУ в незаконной слежке. В частности, главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман сообщил о слежке за центральной синагогой и верующими. По его словам, для слежки использовались авто с поддельными номерами. Кроме того, в самой Синагоге обнаружили устройства снятия информации.

Однако в Нацбюро заявили, что не проводят незаконные следственные действия в отношении еврейской общины Киева.