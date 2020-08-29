В НАБУ отреагировали на решение КСУ по Сытнику

Фото: Артем Сытник (РБК-Украина)

В Бюро считают решение политически мотивированным

Национальное антикоррупционное бюро считает, что решение Конституционного суда о неконституционности назначения Артема Сытника директором НАБУ политически мотивированным. Оно не означает автоматического увольнения руководителя НАБУ.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы НАБУ.

В НАБУ обратили внимание, что решение КСУ принято вскоре после обнародования так называемых пленок ОАСК, на которых задокументированы разговоры об "управляемом правосудии в Украине, в том числе и в отношении принятия решений Конституционным судом Украины".

"Это решение является очередным шагом на пути уничтожения институциональной независимости НАБУ", - отметили в Бюро.

До этого, сообщили в НАБУ, КСУ лишил бюро права через суд аннулировать незаконные сделки государственных предприятий и фактически освободил чиновников от уголовной ответственности за незаконное обогащение.

На очереди рассмотрение судьями КСУ представления нардепов о якобы неконституционности создания НАБУ, сообщили в бюро. Инициаторами этих обращений выступают фигуранты расследований НАБУ, в том числе и те, которые уже имеют статус подозреваемых или оказались на скамье подсудимых, отметили в НАБУ.

Ранее в комментарии РБК-Украина представитель президента в КСУ Федор Вениславский заявил, что сейчас нет механизма назначения нового директора НАБУ вместо Сытника, так как для этого необходимы законодательные изменения.

В то же время в НАБУ заявили, что решение КСУ не означает, что Сытник прекращает полномочия директора Бюро.

Как сообщалось, в начале февраля в парламент внесли постановление об увольнении Сытника с должности директора НАБУ, которое поддержали 209 народных депутатов.

В мае нардепы от "Слуги народа" обратились в КСУ относительно конституционности назначения Сытника в НАБУ.