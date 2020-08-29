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У НАБУ відреагували на рішення КСУ щодо Ситника

Київ, Субота 29 серпня 2020 00:47
У НАБУ відреагували на рішення КСУ щодо Ситника
Фото: Артем Ситник (РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

У Бюро вважають рішення політично мотивованим

Національне антикорупційне бюро вважає, що рішення Конституційного суду про неконституційність призначення Артема Ситника директором НАБУ політично мотивованим. Воно не означає автоматичного звільнення керівника НАБУ.

Про це йдеться в заяві прес-служби НАБУ.

У НАБУ звернули увагу, що рішення КСУ прийнято незабаром після оприлюднення так званих плівок ОАСК, на яких задокументовані розмови про "кероване правосуддя в Україні, в тому числі і щодо прийняття рішень Конституційним судом України".

"Це рішення є черговим кроком на шляху знищення інституційної незалежності НАБУ", - зазначили в бюро.

До цього, повідомили в НАБУ, КСУ позбавив бюро права через суд скасувати незаконні операції державних підприємств і фактично звільнив чиновников від кримінальної відповідальності за незаконне збагачення.

На черзі розгляд суддями КСУ подання нардепів про нібито неконституційність створення НАБУ, повідомили в Бюро. Ініціаторами цих звернень виступають фігуранти розслідувань НАБУ, в тому числі і ті, які вже мають статус підозрюваних або опинилися на лаві підсудних, зазначили в НАБУ.

Раніше в коментарі РБК-Україна представник президента в КСУ Федір Веніславський заявив, що зараз немає механізму призначення нового директора НАБУ замість Ситника, так як для цього необхідні законодавчі зміни.

У той же час в НАБУ заявили, що рішення КСУ не означає, що Ситник припиняє повноваження директора Бюро.

Як повідомлялося, на початку лютого в парламент внесли постанову про звільнення Ситника з посади директора НАБУ, яку підтримали 209 народних депутатів.

У травні нардепи від "Слуги народу" звернулися до КСУ щодо конституційності призначення Ситника в НАБУ.

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