У Зеленского рассказали, что будет с НАБУ после решения КСУ по Сытнику

Фото: Артем Сытник (РБК-Украина)

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский заявляет, что сейчас нет механизма назначения нового директора НАБУ вместо Артема Сытника. При этом он отметил, что для назначения главы НАБУ нужны законодательные изменения.

Об этом он сказал РБК-Украина.

"Если признан указ неконституционным, то следующий его указ о назначении кого-либо на должность директора НАБУ будет тоже неконституционным в перспективе", - отметил Вениславский.

В то же время он подчеркнул, что для исправления механизма назначения директора НАБУ нужны законодательные изменения.

"Что с этим делать, до конца непонятно. Вопросов больше чем ответов", - резюмировал юрист.

Он также отметил, что решение КСУ не несет угрозы делам, которые расследует НАБУ.

"Нет, угрозы делам нет. Все действия, совершенные директором НАБУ до сегодняшнего дня, будут считаться легитимными и конституционными. Решение КСУ не имеет ретроспективного действия", - заявил Вениславский.

Напомним, Конституционный суд признал неконституционным назначение Артема Сытника директором НАБУ.

Ранее сообщалось, что в феврале 2020 года в Верховную раду внесли постановление об увольнении Сытника с должности директора НАБУ, которое поддержали 209 нардепов.