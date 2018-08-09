В НАБУ уволили двух детективов из-за нарушения присяги, - Сытник

В НАБУ уволили руководителя одного из отделов

В связи с нарушением присяги с Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) уволили уже двух детективов. Об этом сообщил директор НАБУ Артем Сытник в эфире "Громадського".

В частности, по словам Сытника, он не доволен решением Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров, которая вынесла выговор руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назару Холодницкому.

"До последнего мы считали, что решение по Холодницком будет справедливым. Потому что это действительно грубые нарушения. Если бы такие действия были зафиксированы относительно детектива Антикоррупционного бюро, он был бы уволен, однозначно", - сказал директор НАБУ.

Также добавил, что в Бюро уже такие случаи случались. Таким образом, уже уволили двух детективов.

"При чем, один из них был начальником отдела. То есть, никто никого покрывать не будет. Относительно одного из них, почему-то, было решение о его восстановлении в должности, но апелляция еще не рассмотрела это решение", - добавил Сытник.

Напомним, 26 июля 2018 года Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров постановил привлечь руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого к ответственности и наложить взыскание в виде выговора.

Перед вынесением такого решения в ходе заседания КДКП директор НАБУ Артем Сытник заявил, что для освобождения Холодницкого "есть все основания". В Генеральной прокуратуре Украины также поддержали жалобу, поданную на Холодницкого.