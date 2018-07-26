В Раде пока недостаточно голосов для увольнения Сытника

При этом парламентарии готовы к "здоровой критике работы" Сытника

Количество голосов народных депутатов пока недостаточное, чтобы уволить директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника. Об этом сегодня во время круглого стола "Преодоление коррупции в Украине" заявил народный депутат, заместитель председателя Комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Игорь Попов, передает корреспондент РБК-Украина.

"Политически я могу сказать, что я думаю - нет сейчас голосов за отставку директора НАБУ", - сказал он. При этом Попов подчеркнул, что парламентарии готовы к "здоровой критике работы" Сытника.

Напомним, 13 июля руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что Сытник "полностью себя дискредитировал".

"Все, что Сытник говорит - это чистая ложь и манипуляция. Я не могу комментировать его лживые заявления, поскольку он полностью себя дискредитировал", - заявил Холодницкий, комментируя заявления Сытника о том, что уголовные производства тормозятся САП.

При этом ранее Сытник обвинял Холодницкого в том, что он "сливает" информацию об уголовных делах фигурантам, в частности в деле о заводе "Краян".