Генпрокура просить КДКП задовільнити скаргу щодо Холодницького

В свою чергу Холодницький заявив, що готовий вибачитися за нецензурні вислови

В Генеральній прокуратурі України (ГПУ) підтримують скаргу, подану на керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назара Холодницького. Про це повідомила представник ГПУ Алла Стрижевська в ході засідання Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП), передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Стрижевської, ГПУ просить задовольнити скаргу.

"Я хочу зазначити, що ми вважаємо некоректним коментувати висновки. КДКП є органом незалежним. Законодавцем покладається відповідальність про прийняття рішень", - сказала Стрижевська.

В свою чергу Холодницький заявив, що готовий вибачитися за нецензурні вислови.

"Я не міг розголошувати дані про обшук. Більше 300 обшуків у підприємців різних видів. Як я можу реагувати? Я можу вибачитися за свою неетичну поведінку, за нецензурні вислови. За не літературні слова я готовий нести відповідальність", - сказав Холодницький.

Зазначимо, директор НАБУ Артем Ситник 16 липня 2018 року направив до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів заперечення на висновок її члена, який рекомендує обмежитися доганою незважаючи підтверджені підстави для звільнення Назара Холодницького з посади керівника Спеціалізованого антикорупційної прокуратури.

Пізніше, співробітники Спеціалізованої антикорупційної прокуратури написали листа голові Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів Віталію Грушковському щодо тиску на комісію з боку Національного антикорупційного бюро України та Генпрокуратури.

Як повідомлялося, сьогодні, 26 липня, Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів почала розгляд питання щодо керівника САП Назара Холодницького щодо його перебування на посаді.

В свою чергу ініціатори скарги на керівника САП звернулися до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів з проханням звільнити Назара Холодницького.