КДКП повторно виголосила Холодницькому догану

Холодницького не звільнили 26 липня на вимогу Ситника

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів (КДКП) ухвалила притягнути керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назара Холодницького до відповідалтності і накласти стягнення у вигляді догани. Про це на засіданні заявив член КДКП Олександр Ковальчук, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Ковальчука, таке рішення комісія ухвалила у ході засідання у четвер, 26 липня, під час розгляду скарги щодо Холодницького. Скаргу подали директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник та генеральний прокурор Юрій Луценко.

"КДКП вирішила притягнути заступника прокурора Холодницького до дисциплінарної відповідальності і накласти стягнення у вигляді догани", - сказав Ковальчук.

Нагадаємо, у ході засідання КДКП директор НАБУ Артем Ситник заявив, що для звільнення Холодницького "є всі підстави". У Генеральній прокуратурі України також підтримали скаргу, подану на Холодницького.

КДКП 26 липня розглянула дві скарги щодо керівника САП Холодницька, за якими є ряд відкритих виробництв.