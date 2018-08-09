У НАБУ звільнили двох детективів за порушення присяги, - Ситник

У НАБУ звільнили керівника одного з відділів

У зв’язку із порушенням присяги із Національного антикорупційного бюро (НАБУ) звільнили вже двох детективів. Про це повідомив директор НАБУ Артем Ситник в ефірі "Громадського".

Зокрема, за словами Ситника, він не задоволений рішенням Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, котра винесла догану керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назару Холодницькому.

"До останнього ми вважали, що рішення щодо Холодницького буде справедливим. Тому що це дійсно грубі порушення. Якби такі дії були зафіксовані щодо детектива Антикорупційного бюро, він був би звільнений, однозначно", - сказав директор НАБУ.

Також додав, що у Бюро вже такі випадки траплялись. Таким чином вже звільнено двох детективів.

"При чому, один з них був начальником відділу. Тобто, ніхто нікого покривати не буде. Щодо одного з них, чомусь, було рішення про його поновлення на посаді, але апеляція ще не розглянула це рішення", - додав Ситник.

Нагадаємо, 26 липня 2018 року Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів ухвалила притягнути керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького до відповідальності і накласти стягнення у вигляді догани.

Перед винесенням такого рішення у ході засідання КДКП директор НАБУ Артем Ситник заявив, що для звільнення Холодницького "є всі підстави". У Генеральній прокуратурі України також підтримали скаргу, подану на Холодницького.