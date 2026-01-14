НАБУ оприлюднило "прослушку" у справі Тимошенко

В повідомленні сказано, що керівниці однієї з депутатських фракцій Верховної Ради України оголосили підозру у тому, що вона пропонувала надання неправомірної вигоди нардепам за лояльність у голосування.

Зазначається, що після того, як НАБУ та Спеціальна антикорупційна прокуратура викрили в грудні 2025 року факти отримання винагород за голосування за "потрібні законопроєкти" серед нардепів, підозрювана вирішила створити власну схему.

Вона вона провела переговори з окремими нардепами щодо створення аналогічної схеми. Депутатів пропонувалося винагороджувати за лояльну поведінку під час голосування. Мова йшла не про разові домовленості, а про регулярні виплати за потрібне голосування.

"Народним депутатам мали надходити вказівки щодо голосування, а в окремих випадках - щодо утримання або неучасті в голосуванні", - сказано у повідомленні.

Також в НАБУ прикріпили до допису записи прослуховування підозрюваної, де вона домовляється з народними депутатами та веде планування схеми.