НАБУ обнародовало "прослушку" по делу Тимошенко

В сообщении сказано, что руководительнице одной из депутатских фракций Верховной Рады Украины объявили подозрение в том, что она предлагала предоставление неправомерной выгоды нардепам за лояльность в голосовании.

Отмечается, что после того, как НАБУ и Специальная антикоррупционная прокуратура разоблачили в декабре 2025 года факты получения вознаграждений за голосование за "нужные законопроекты" среди нардепов, подозреваемая решила создать собственную схему.

Она она провела переговоры с отдельными нардепами по созданию аналогичной схемы. Депутатов предлагалось вознаграждать за лояльное поведение во время голосования. Речь шла не о разовых договоренностях, а о регулярных выплатах за нужное голосование.

"Народным депутатам должны были поступать указания о голосовании, а в отдельных случаях - о воздержании, или неучастию в голосовании", - сказано в сообщении.

Также в НАБУ прикрепили к сообщению записи прослушивания подозреваемой, где она договаривается с народными депутатами и ведет планирование схемы.