НАБУ оголосило підозру колишньому нардепу через незаконні компенсації за оренду житла

Правоохоронці оголосили колишньому нардепу підозру в незаконному отриманні компенсації за оренду житла. Йому загрожує до шести років позбавлення волі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національне антикорупційне бюро України.

Зазначається, що вчора НАБУ та САП повідомили народному депутату України 8 скликання, який наразі обіймає посаду голови однієї з районних рад, про підозру в незаконному отриманні компенсації за оренду житла.

За даними слідчих, підозрюваний, маючи власне житло в центрі Києва, отримав понад 613 тисяч гривень незаконної компенсації за користування готельним номером ДП "Готельний комплекс "Київ" у період із вересня 2016 року по серпень 2019 року.

Слідство вважає, що в такий спосіб підозрюваний завдав тяжких наслідків інтересам юридичної особи публічного права - Управлінню справами Апарату Верховної ради України.

Йому оголосили підозру за фактом зловживання владою або службовим становищем. Максимальне покарання - позбавлення волі строком на шість років.

Кримінальні справи щодо чинних депутатів

У серпні минулого року українські правоохоронці оголосили підозру народному депутату Анатолію Гуньку і двом його спільникам. Їх спіймали на отриманні хабара.

Пізніше НАБУ оголосило в розшук чинного народного депутата Ярослава Дубневича у справі про розкрадання газу на суму понад 2,1 млрд гривень.

А нещодавно український народний депутат Олександр Маріковський міг недостовірно задекларувати криптовалюту вартістю 24 мільйони гривень. Йому повідомили про підозру.