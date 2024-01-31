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Задекларував чужу криптовалюту на 24 млн гривень. Нардепу повідомили про підозру

Київ, Середа 31 січня 2024 18:04
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Задекларував чужу криптовалюту на 24 млн гривень. Нардепу повідомили про підозру Фото: Олександр Маріковський, нардеп (facebook.com/marikovski)
Автор: Іван Носальський, Юлія Акимова

Український народний депутат міг недостовірно задекларувати криптовалюту вартістю 24 мільйони гривень. Йому повідомили про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національного антикорупційного бюро України.

Джерела РБК-Україна розповіли, що йдеться про народного депутата від партії "Слуга народу" Олександра Маріковського.

За інформацією слідства, 2020 року депутат задекларував криптовалюту, яка нібито належала йому з 2019 року. Але правоохоронці встановили, що вказаний нардепом криптогаманець ніколи йому не належав, а транзакції з купівлі криптовалюти здійснювали громадяни іншої держави, які не мають відношення до підозрюваного.

"Вартість криптоактиву, який свідомо недостовірно задекларував підозрюваний, оцінено експертами в 24,6 млн грн", - уточнюють у НАБУ.

Розслідування здійснювали у співпраці з компетентними органами США у рамках міжнародної правової допомоги.

Нагадаємо, минулого року народному депутату Андрію Одарченку повідомили про підозру . Його звинувачують у підкупі голови Державного агентства з відновлення та розвитку інфраструктури України Мустафи Найєма.

Він пропонував Найєму хабар у криптовалюті Bitcoin, в еквіваленті 50 тисяч доларів.

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