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НАБУ объявило подозрение бывшему нардепу из-за незаконных компенсаций за аренду жилья

Украина, Вторник 13 февраля 2024 15:28
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НАБУ объявило подозрение бывшему нардепу из-за незаконных компенсаций за аренду жилья Архивное фото: НАБУ объявило подозрение бывшему нардепу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители объявили бывшему нардепу подозрение в незаконном получении компенсации за аренду жилья. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Отмечается, что вчера НАБУ и САП сообщили народному депутату Украины 8 созыва, который сейчас занимает должность главы одного из районных советов, о подозрении в незаконном получении компенсации за аренду жилья.

По данным следователей, подозреваемый, имея собственное жилье в центре Киева, получил более 613 тысяч гривен незаконной компенсации за пользование гостиничным номером ГП "Гостиничный комплекс "Киев" в период с сентября 2016 года по август 2019 года.

Следствие считает, что таким образом подозреваемый нанес тяжкие последствия интересам юридического лица публичного права - Управлению делами Аппарата Верховной Рады Украины.

Ему объявили подозрение по факту злоупотребления властью или служебным положением. Максимальное наказание - лишение свободы сроком на шесть лет.

Уголовные дела в отношении действующих депутатов

В августе прошлого года украинские правоохранители объявили подозрение народному депутату Анатолию Гунько и двум его подельникам. Их поймали на получении взятки.

Позже НАБУ объявило в розыск действующего народного депутата Ярослава Дубневича по делу о хищении газа на сумму более 2,1 млрд. гривен.

А недавно украинский народный депутат Александр Мариковский мог недостоверно задекларировать криптовалюту стоимостью 24 миллиона гривен. Ему сообщили о подозрении.

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