НАБУ направило генпрокурору документи на екстрадицію Міндіча

Як повідомляє РБК-Україна , про це в інтерв'ю YouTube-каналу "Є питання" заявив головний детектив у справі Олександр Абакумов.

"Ми направили в Офіс генерального прокурора всі матеріали для екстрадиції", - наголосив він.

Абакумов зазначив, що Офіс генпрокурора досі не підписав клопотання, хоча документи перебувають там вже два тижні. Детектив додав, що НАБУ розраховує на підписання вже найближчим часом.

Крім того, він пояснив, що Ізраїль є складною для екстрадиції країною, і для того, щоби екстрадувати людину, їм треба передати фактично матеріали всього кримінального провадження.

"Ми підготували і переклали на їхню мову великий обсяг доказів, щоб підтвердити, що наша підозра обґрунтована", - сказав Абакумов.

Справа "Мідас"

Нагадаємо, Тимур Міндіч - український бізнесмен, екс-співвласник студії "Квартал 95", який наразі перебуває у розшуку. Його пов'язують із масштабним корупційним скандалом у сфері енергетики (так званий "Міндічгейт" або операція "Мідас").

У листопаді 2025 року, за кілька годин до обшуків, Міндіч виїхав з України. Згодом журналісти розшукали його в Ізраїлі. Під час спілкування зі ЗМІ Міндіч назвав справу "медійним кейсом" і заперечив провину.