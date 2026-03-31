НАБУ направило генпрокурору документы на экстрадицию Миндича

12:36 31.03.2026 Вт
2 мин
Офис генпрокурора уже две недели не подписывает ходатайство
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Тимур Миндич (скриншот)

Национальное антикоррупционное бюро инициирует экстрадицию бизнесмена Тимура Миндича по делу "Мидас".

Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью YouTube-каналу "Є питання" заявил главный детектив по делу Александр Абакумов.

Читайте также: "Миндичгейт", "конверты", Евросоюз. Что сейчас происходит вокруг НАБУ и САП

"Мы направили в Офис генерального прокурора все материалы для экстрадиции", - подчеркнул он.

Абакумов отметил, что Офис генпрокурора до сих пор не подписал ходатайство, хотя документы находятся там уже две недели. Детектив добавил, что НАБУ рассчитывает на подписание уже в ближайшее время.

Кроме того, он пояснил, что Израиль является сложной для экстрадиции страной, и для того, чтобы экстрадировать человека, им надо передать фактически материалы всего уголовного производства.

"Мы подготовили и перевели на их язык большой объем доказательств, чтобы подтвердить, что наше подозрение обосновано", - сказал Абакумов.

Дело "Мидас"

Напомним, Тимур Миндич - украинский бизнесмен, экс-совладелец студии "Квартал 95", который сейчас находится в розыске. Его связывают с масштабным коррупционным скандалом в сфере энергетики (так называемый "Миндичгейт" или операция "Мидас").

В ноябре 2025 года, за несколько часов до обысков, Миндич выехал из Украины. Впоследствии журналисты разыскали его в Израиле. Во время общения со СМИ Миндич назвал дело "медийным кейсом" и отрицал вину.

Отметим, НАБУ разоблачило деятельность преступной группы, в которую входили чиновники и бизнесмены, в ноябре прошлого года. Используя служебные связи, фигуранты контролировали кадровые решения, процессы закупок и движение финансов компании.

Как выяснили правоохранители, члены группировки брали откаты у контрагентов "Энергоатома". Позже деньги, которые были получены незаконным путем, отмывали в специальном офисе.

Зеленский объяснил ключевой недостаток плана Трампа по завершению войны в Украине
