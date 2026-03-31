НАБУ направило генпрокурору документы на экстрадицию Миндича
Национальное антикоррупционное бюро инициирует экстрадицию бизнесмена Тимура Миндича по делу "Мидас".
Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью YouTube-каналу "Є питання" заявил главный детектив по делу Александр Абакумов.
"Мы направили в Офис генерального прокурора все материалы для экстрадиции", - подчеркнул он.
Абакумов отметил, что Офис генпрокурора до сих пор не подписал ходатайство, хотя документы находятся там уже две недели. Детектив добавил, что НАБУ рассчитывает на подписание уже в ближайшее время.
Кроме того, он пояснил, что Израиль является сложной для экстрадиции страной, и для того, чтобы экстрадировать человека, им надо передать фактически материалы всего уголовного производства.
"Мы подготовили и перевели на их язык большой объем доказательств, чтобы подтвердить, что наше подозрение обосновано", - сказал Абакумов.
Дело "Мидас"
Напомним, Тимур Миндич - украинский бизнесмен, экс-совладелец студии "Квартал 95", который сейчас находится в розыске. Его связывают с масштабным коррупционным скандалом в сфере энергетики (так называемый "Миндичгейт" или операция "Мидас").
В ноябре 2025 года, за несколько часов до обысков, Миндич выехал из Украины. Впоследствии журналисты разыскали его в Израиле. Во время общения со СМИ Миндич назвал дело "медийным кейсом" и отрицал вину.
Отметим, НАБУ разоблачило деятельность преступной группы, в которую входили чиновники и бизнесмены, в ноябре прошлого года. Используя служебные связи, фигуранты контролировали кадровые решения, процессы закупок и движение финансов компании.
Как выяснили правоохранители, члены группировки брали откаты у контрагентов "Энергоатома". Позже деньги, которые были получены незаконным путем, отмывали в специальном офисе.