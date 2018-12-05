В набсовете "Нафтогаза" рассказали о рисках отсутствия нового контракта на транзит газа

Фото: Нафтогаз (Виталий Носач, РБК-Украина)

ГТС сможет привлечь иностранные инвестиции при условии сохранения транзита после 2020 года

Иностранные газовые компании могут быть заинтересованы инвестировать в украинскую газотранспортную систему только при условии, что после 2020 года транзит российского газа в ЕС по территории Украины сохранится. Об этом в интервью РБК-Украина сказала глава набсовета "Нафтогаз Украины" Клэр Споттисвуд.

"Я опасаюсь, что если у Консорциума (потенциальных партнеров, - ред.) будет понимание, что после 2020 года контракта на транзит российского газа не будет, они не будут заинтересованы инвестировать в газотранспортные активы", - заявила она.

Как сообщало издание, Споттисвуд рассказала, что в августе ряд европейских компаний - операторов газотранспортного рынка, заинтересованных в будущем инвестировать в украинскую ГТС, объединились в одну организацию - Консорциум.

Украина также рассчитывает привлечь европейские компании в качестве партнеров по управлению ГТС после анбандлинга. Если российский "Газпром" не заключит с новым оператором долгосрочный контракт о транзите газа в ЕС после 2020 года и объем транзита значительно сократиться, нашей стране придется свернуть часть газотранспортных активов. Для этого также потребуется определенное финансирование.

"Это действительно потребует определенных средств, но не думаю, что настолько больших, как сейчас об этом говорят. Если у вас есть газотранспортный бизнес, даже при "нулевом" транзите (из РФ, - ред.) он должен приносить прибыль. Тогда у вас будет источник финансирования для реструктуризации мощностей", - заверила РБК-Украина Клэр Споттисвуд.

Напомним, срок действия контракта на транзит российского в ЕС от 2009 года истекает 1 января 2020 года. За это время "Нафтогаз Украины" рассчитывает завершить анбандлинг компании, передав газотранспортные активы новому независимому оператору ГТС - компании "Магистральные газопроводы Украины".