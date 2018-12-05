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У наглядовій раді "Нафтогазу" розповіли про ризики відсутності нового контракту на транзит газу

Новини » Енергетика    05.12.2018 - 14:16
У наглядовій раді "Нафтогазу" розповіли про ризики відсутності нового контракту на транзит газу
Фото: Нафтогаз Віталій Носач, РБК-Україна)

ГТС зможе залучити іноземні інвестиції за умови збереження транзиту після 2020 року

Іноземні газові компанії можуть бути зацікавлені інвестувати в українську газотранспортну систему лише за умови, що після 2020 року транзит російського газу до ЄС територією України збережеться. Про це в інтерв'ю РБК-Украина сказала голова наглядової ради "Нафтогаз України" Клер Споттісвуд.

"Я побоююся, що якщо у Консорціуму (потенційних партнерів, - ред.) буде розуміння, що після 2020 року контракту на транзит російського газу не буде, вони не будуть зацікавлені інвестувати в газотранспортні активи", - заявила вона.

Як повідомляло видання, Споттісвуд розповіла, що в серпні ряд європейських компаній - операторів газотранспортного ринку, зацікавлених в майбутньому інвестувати в українську ГТС, об'єдналися в одну організацію - Консорціум.

Україна також розраховує залучити європейські компанії в якості партнерів з управління ГТС після анбандлінгу. Якщо російський "Газпром" не укладе з новим оператором довгостроковий контракт про транзит газу в ЄС після 2020 року і обсяг транзиту значно скоротитися, нашій країні доведеться згорнути частину газотранспортних активів. Для цього також потрібно певне фінансування.

"Це дійсно потребує певних коштів, але не думаю, що настільки великих, як зараз про це говорять. Якщо у вас є газотранспортний бізнес, навіть при "нульовому" транзиті (з РФ, - ред.) він повинен приносити прибуток. Тоді у вас буде джерело фінансування для реструктуризації потужностей", - запевнила РБК-Україна Клер Споттісвуд.

Нагадаємо, термін дії контракту на транзит російського ЄС від 2009 року закінчується 1 січня 2020 року. За цей час "Нафтогаз України" розраховує завершити анбандлінг компанії, передавши газотранспортні активи новому незалежному оператору ГТС - компанії "Магістральні газопроводи України".

У наглядовій раді "Нафтогазу" заперечують зрив анбандлігу компанії Європейські газові компанії створили Консорціум партнерів української ГТС, - Споттісвуд
Новини України Нафтогаз УкраїнитранзитАнбандлінг
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