Европейские газовые компании создали Консорциум партнеров украинской ГТС, - Споттисвуд

Фото: Клэр Споттисвуд (annualreport2014.g4s.com)

Европейские операторы газового рынка изучают возможность инвестиций в украинскую ГТС

В августе ряд европейских компаний-газотранспортных операторов объединились в специальный Консорциум, который может стать партнером украинской газотранспортной системы. Об этом в интервью РБК-Украина рассказала глава наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Клэр Споттисвуд.

По ее словам, в августе операторы газового рынка в Евросоюзе объединились в Консорциум и согласились работать как одна организация.

"При поддержке Еврокомиссии мы обратились к ним с просьбой, помочь нам с квалифицированными кадрами, которые помогут нам улучшить нашу работу", - отметила Споттисвуд.

По информации РБК-Украина, это порядка 7-8 европейских газовых компаний (TSO), которые могут стать потенциальными инвесторами в ГТС после разделения "Нафтогаза" (анбандлинга) и создания нового оператора системы. Речь идет об иностранных компаниях, которых в декабре 2017 года Министерство энергетики и угольной промышленности пригласило участвовать в специальном тендере по отбору партнера для ГТС.

Впрочем, этот тендер так и не состоялся, а европейские компании решили объединиться в Консорциум. Именно Консорциум может стать управителем оператора ГТС после 2020 года на условиях, предусмотренных украинским законодательством. Например, получив в управление 49% украинских газотранспортных активов.

Напомним, в сентябре "Нафтогаз" представил план анбандлинга, который должен состояться до 1 января 2020 года.

До этой даты действует контракт с "Газпромом" на прокачку по территории Украины российского газа от 2009 года. В ходе разбирательств НАКа и "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже "Нафтогазу" не удалось отстоять право передать обязательства по контракту новому оператору ГТС. Соответственно, разделение компании может произойти только после окончания этого договора.

Отметим, ранее глава секретариата Энергосообщества Янез Копач заявил, что реальный анбандлинг не соответствует плану и дедлайнам "Нафтогаза".