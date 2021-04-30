Наблюдательный совет "Нафтогаза" уходит в отставку

Как уточнили РБК-Украина в "Нафтогазе", в отставку уходят председатель наблюдательного совета Клэр Споттисвуд и ее коллеги Юлия Ковалив, Бруно Лескуа, Людо ван дер Хейден и Наталья Бойко.

В то же время, "Нафтогаз" распространил пресс-релиз, в котором сообщается, что в отставку идут все члены наблюдательного совета, которые присутствовали во время внеочередного заседания.

"Наблюдательный совет воспользуется следующими двумя неделями с момента подачи сообщений о прекращении полномочий для оказания поддержки Компании, насколько это возможно, и чтобы обеспечить надлежащую передачу полномочий, и проинформирует акционера относительно деталей в начале следующей недели", - говорится в сообщении.

Как известно, Кабмин отстранил членов наблюдательного совета позавчера сроком на два дня и после этого уволил председателя правления Андрея Коболева. 30 апреля Наблюдательный совет вновь приступил к исполнению своих полномочий.