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Наглядова рада "Нафтогаза" йде у відставку

Автор: РБК-Україна

Члени Наглядової ради "НАК Нафтогаз" написали заяву про відставку. Припинення повноважень набуде чинності 14 травня 2021 року.

Про це повідомили у прес-службі "Нафтогазу".

Як уточнили РБК-Україна у "Нафтогазі", у відставку йдуть голова наглядової ради Клер Споттісвуд та її колеги Юлія Ковалів, Бруно Лескуа, Людо Ван дер Хейден та Наталія Бойко.

У той же час, "Нафтогаз" поширив прес-реліз, в якому повідомляється, що у відставку йдуть всі члени наглядової ради, які були присутні під час позачергового засідання.

"Наглядова рада скористається наступними двома тижнями з часу подання повідомлень про припинення повноважень для надання підтримки Компанії, наскільки це можливо, і щоб забезпечити належну передачу повноважень, та поінформує акціонера щодо деталей на початку наступного тижня", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, Кабмін відсторонив членів наглядової ради позавчора строком на два дні і після цього звільнив голову правління Андрія Коболєва. 30 квітня Наглядова рада знову приступила до виконання своїх повноважень.

Раніше Коболєв заявив, що рішення Кабміну про його звільнення було нелегітимним. Цей крок нівелював роль наглядової ради у всіх державних компаніях.

РБК-Україна писало, що західний дипломат на умовах анонімності розкритикував звільнення Коболєва. Він зазначив, що за правилами саме наглядова рада повинна звільняти главу правління "Нафтогазу".

"Однак уряд спочатку розпустив наглядова рада, потім звільнило голови правління, і тепер, схоже, відновить наглядову раду", - сказав він.

У Кабміні в свою чергу відповіли на критику, заявивши, що при зміні глави правління і наглядової ради "Нафтогаз Ураїни" уряд дотримувався встановленої процедури.

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