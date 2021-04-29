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Решение правительства по "Нафтогазу" является "дискредитацией западных стандартов", - дипломат

Новина українською → Киев, Четверг 29 апреля 2021 15:58
Решение правительства по "Нафтогазу" является "дискредитацией западных стандартов", - дипломат Фото: Андрей Коболев (Виталий носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Международные партнеры Украины восприняли то, каким образом уволили главу НАК "Нафтогаз" Андрея Коболева, как "измену" и "дискредитацию западных стандартов".

Об этом рассказал информированный западный дипломат на условиях анонимности в комментарии "Европейской правде".

По его словам, кадровая ротация проведена так, что вызывает серьезные вопросы относительно ее мотивов. "Это увольнение (Коболева с должности председателя правления, - ред.) не имеет смысла, кроме варианта, если кто-то пытается поставить такого нового руководителя, который будет обслуживать их личные или политические интересы. С точки зрения корпоративного управления такой шаг является очень проблемным", - заявил он.

Дипломат отметил, что реформа корпоративного управления - одна из тех, которые с наибольшими усилиями продвигали с 2014 года.

"Мы всегда отстаивали институты, а не конкретных личностей, а то, что сейчас делают, наносит вред именно институту, потому что обходит все процедуры, предусмотренные для его создания. Вызывает обеспокоенность тот факт, что правительство, как главный акционер, не учло мнение наблюдательного совета ", - отметил собеседник.

Он пояснил, что по правилам именно наблюдательный совет должен увольнять главу правления "Нафтогаза". "Однако правительство сначала распустило наблюдательный совет, затем уволил председателя правления, и теперь, похоже, восстановит набсовет", - удивляется собеседник. "Среди доноров и международных партнеров (этот шаг) вызвал ощущение "предательства", что правительство пытается дискредитировать западные стандарты управления", - подчеркнул он.

Дипломат также не считает оправданным то, что формальным основанием для увольнения стали финансовые результаты компании. "Это - новый поворот в попытках осуществлять контроль над государственными предприятиями", - заявил дипломат.

Напомним, ранее в США, комментируя последние изменения в руководстве НАК "Нафтогаз Украины", заявили, что от соблюдения принципов корпоративного управления, прозрачность и добропорядочность в назначении персонала в энергетическом секторе зависит доверие к Украине. Аналогичное заявление совместно обнародовали послы G7.

Как известно, вчера Кабмин уволил Андрея Коболева из "Нафтогаза".

Сам Коболев отреагировал на увольнение, заявив, что узнал о нем из новостей и заявлений о своей отставке не писал.

Как писало РБК-Украина, Кабмин назначил нового главу "Нафтогаза". Компанию возглавил Юрий Витренко, который до этого был исполняющим обязанности министра энергетики.

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