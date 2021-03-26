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"Движение под выстрелы невозможно": Зеленский констатировал эскалацию на Донбассе

Автор: РБК-Украина

С начала 2021 года наблюдается рост эскалации на Донбассе. В частности, обострение ситуации стало заметно на фоне первых месяцев действия режима "тишины".

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

"К сожалению, с начала 2021 мы наблюдаем рост эскалации. То, что так трудно и по крупицам восстанавливалось почти год, может быть разрушено в секунду. Обострение ситуации особенно заметно на фоне первых месяцев режима прекращения огня. Тогда, пожалуй, впервые за годы войны, количество обстрелов, раненых и убитых уменьшилось в десятки раз", - заявил он.

Президент подчеркнул, что нельзя допустить, что процесс мирного урегулирования был "отвергнут на 100 шагов назад".

"Дальнейшее движение в выполнении всех других договоренностей и разрешения ситуации на востоке Украины невозможны под звуки выстрелов и взрывов. Чтобы слышать друг друга во всех смыслах слова - на Донбассе должна воцариться всеобъемлющая и стабильная тишина. Для войны нужно мужество. Для мира нужна мудрость. В Украине и то, и другое. Но преимущество Украины и весь цивилизованный мир отдают второму варианту", - добавил он.

Напомним, 26 марта днем оккупанты из минометов и другого вооружения обстреляли позиции операции Объединенных сил возле Шумов. В результате вражеского обстрела четверо украинских военных погибли, а двое - получили ранения. После этого президент Владимир Зеленский начал консультации с лидерами "нормандской четверки".

Также украинская сторона в Трехсторонней контактной группе созвала срочное заседание подгруппы по безопасности. Если Россия даст свое согласие, то заседание состоится 27 марта.

На обострение на Донбассе уже отреагировали в посольстве Великобритании. Британский посол Мелинда Симмонс призвала Россию обеспечить режим "тишины".

Кроме того, глава Рады Дмитрий Разумков заявил, что на ближайшем заседании парламент отреагирует и даст оценку действиям российско-оккупационных войск на Донбассе.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийДонбасс
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