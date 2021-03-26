"Рух під постріли неможливий": Зеленський констатував ескалацію на Донбасі

З початку 2021 року спостерігається зростання ескалації на Донбасі. Зокрема, загострення ситуації стало помітно на тлі перших місяців дії режиму "тиші".
Про це заявив президент України Володимир Зеленський в Telegram.
"На жаль, з початку 2021 ми спостерігаємо зростання ескалації. Те, що так важко і по крихтах відновлювалося майже рік, може бути зруйноване в секунду. Загострення ситуації особливо помітно на тлі перших місяців режиму припинення вогню. Тоді, мабуть, вперше за роки війни, кількість обстрілів, поранених і вбитих зменшилася в десятки разів", - заявив він.
Президент підкреслив, що не можна допустити, що процес мирного врегулювання був "відкинутий на 100 кроків назад".
"Подальший рух у виконанні всіх інших домовленостей і вирішення ситуації на сході України неможливі під звуки пострілів і вибухів. Щоб чути один одного у всіх сенсах слова - на Донбасі повинна запанувати всеосяжна і стабільна тиша. Для війни потрібно мужність. Для світу потрібна мудрість. В Україні і те, і інше. Але перевага України і весь цивілізований світ віддають другого варіанту", - додав він.
Нагадаємо, 26 березня вдень окупанти з мінометів та іншої зброї обстріляли позиції операції Об'єднаних сил біля Шумів. В результаті ворожого обстрілу четверо українських військових загинули, а двоє - отримали поранення. Після цього президент Володимир Зеленський почав консультації з лідерами "нормандської четвірки".
Також українська сторона Тристоронньої контактної групи скликала термінове засідання підгрупи з безпеки. Якщо Росія дасть свою згоду, то засідання відбудеться 27 березня.
На загострення на Донбасі вже відреагували в посольстві Великобританії. Британський посол Мелінда Сіммонс закликала Росію забезпечити режим "тиші".
Крім того, глава Ради Дмитро Разумков заявив, що на найближчому засіданні парламент відреагує і дасть оцінку діям російсько-окупаційних військ на Донбасі.