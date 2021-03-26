"Рух під постріли неможливий": Зеленський констатував ескалацію на Донбасі

"На жаль, з початку 2021 ми спостерігаємо зростання ескалації. Те, що так важко і по крихтах відновлювалося майже рік, може бути зруйноване в секунду. Загострення ситуації особливо помітно на тлі перших місяців режиму припинення вогню. Тоді, мабуть, вперше за роки війни, кількість обстрілів, поранених і вбитих зменшилася в десятки разів", - заявив він.

Президент підкреслив, що не можна допустити, що процес мирного врегулювання був "відкинутий на 100 кроків назад".

"Подальший рух у виконанні всіх інших домовленостей і вирішення ситуації на сході України неможливі під звуки пострілів і вибухів. Щоб чути один одного у всіх сенсах слова - на Донбасі повинна запанувати всеосяжна і стабільна тиша. Для війни потрібно мужність. Для світу потрібна мудрість. В Україні і те, і інше. Але перевага України і весь цивілізований світ віддають другого варіанту", - додав він.