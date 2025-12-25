В РФ говорять про "повільний прогрес" у мирних переговорах
В Кремлі заявили про нібито "повільний, але вірний рух уперед" в переговорах з США щодо війни в Україні та знову звинуватили країни Європи у намірі нібито "торпедувати" мирні ініціативи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прессекретаря міністерства закордонних справ РФ Марії Захарової для російської пропаганди.
"У переговорному процесі щодо українського врегулювання - я маю на увазі у переговорному процесі зі Сполученими Штатами Америки - спостерігається повільне, але правильне просування вперед", - заявила Захарова під час брифінгу для пропагандистів.
При цьому за словами Захарової, Кремль готовий "продовжувати роботу" зі Сполученими Штатами. Але, як і раніше, виключно "в рамках, заданих на найвищому рівні в Анкориджі" - тобто усі інші мирні плани Кремль апріорі відкидає.
Також Захарова вчергове насмілилась звинуватити європейські країни у спробах зірвати так звані "переговори" - зокрема, "торпедувати ці зусилля, пустити під укіс усі дипломатичні напрацювання". Фактично через Захарову Кремль висунув США вимогу тиснути на Європу, щоб відсторонити її від переговорного процесу.
"У діалозі з американською адміністрацією незмінно закликаємо колег активно протистояти цьому деструктивному процесу", - заявила вона.
Нагадаємо, що у президента США Дональда Трампа чомусь вважають, що врегулювати війну в Україні та досягти там сталого миру нібито цілком можливо протягом наступних 90 днів. Для цього Вашингтон планує тиснути на обидві сторони - на Росію та Україну.
У Кремлі з Вашингтоном взагалі не згодні. Як з'ясували ЗМІ, Росія вимагатиме змін до останньої версії мирного плану США для завершення війни в України, який складається з 20 пунктів. Про те, що вказано у цих пунктах мирного плану США для України - читайте в матеріалі РБК-Україна.