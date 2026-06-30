Наближається холодний фронт: де завтра чекати сильної спеки й коли все зміниться

Погода в Україні 1 липня відчутно не зміниться, у деяких областях обіцяють сильну спеку - до +38°С. Проте вже зараз українців попереджають про наближчення холодного атмосферного фронту.
Докладніше про особливості погоди впродовж середи та коли температура може відчутно змінитись, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
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Згідно з прогнозом спеціалістів Українського гідрометеорологічного центру, погода в Україні впродовж 1 липня буде з невеликою хмарністю та майже без опадів.
Вдень середи короткочасні дощі та грози, а в окремих районах - град і шквали 15-20 м/с ймовірні лише на крайньому заході країни:
"I рівень небезпечності, жовтий", - повідомили синоптики.
Уточнюється, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення:
Вітер в цілому по Україні очікується при цьому східний або південно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря в середньому:
Тим часом сильна спека - до +35...+38°С - ймовірна місцями на південному заході країни.
По території міста Києва та Київської області погода впродовж 1 липня також очікується з невеликою хмарністю й без опадів.
Вітер - східний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря найближчої ночі:
Температура повітря вдень середи:
Метеоролог і синоптик Наталка Діденко у своєму Facebook розповіла, що вже у четвер, 2 липня, до України підійде холодний атмосферний фронт.
Спершу спека, за її словами, відступить від західних областей.
А вже впродовж 3-4 липня - температура повітря зміниться у більшості областей України.
"За такої сильної спеки при наближенні атмосферного фронту можливі сильні зливи, шквали, грози! Будьте уважними", - підсумувала спеціаліст.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Київська область ввела "тепловий режим" на дорогах і пояснювали, яким машинам їхати далі заборонено.
Крім того, ми розповідали, коли в Україні зафіксували більше 20 нових спекотних температурних рекордів (і в яких саме містах).
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