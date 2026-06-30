UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

Наближається холодний фронт: де завтра чекати сильної спеки й коли все зміниться

16:08 30.06.2026 Вт
3 хв
В яких областях України спека затримається найдовше?
aimg Ірина Костенко
Липень в Україні почнеться з тепла, а місцями - навіть спеки (фото ілюстративне: Getty Images)

Погода в Україні 1 липня відчутно не зміниться, у деяких областях обіцяють сильну спеку - до +38°С. Проте вже зараз українців попереджають про наближчення холодного атмосферного фронту.

Докладніше про особливості погоди впродовж середи та коли температура може відчутно змінитись, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Географія спеки: 1 липня в Україні переважатиме погода без опадів, температура сягатиме +31...+34°С, а на південному заході - місцями до +35...+38°С.
  • Небезпечні явища: на крайньому заході країни вдень ймовірні короткочасні дощі та грози, в окремих районах - град і шквали 15-20 м/с.
  • Київ та область: у столичному регіоні 1 липня буде сухо, температура повітря може піднятись до +33...+34°С.
  • Зміна погоди: 2 липня до України підійде холодний атмосферний фронт, послаблення спеки розпочнеться із західних областей.
  • Коли спека відступить: температура повітря зміниться у більшості областей впродовж 3-4 липня.

Де чекати грозових дощів, а де - сильної спеки

Згідно з прогнозом спеціалістів Українського гідрометеорологічного центру, погода в Україні впродовж 1 липня буде з невеликою хмарністю та майже без опадів.

Вдень середи короткочасні дощі та грози, а в окремих районах - град і шквали 15-20 м/с ймовірні лише на крайньому заході країни:

  • у Волинській області;
  • у Львівській області;
  • у Закарпатській області.

"I рівень небезпечності, жовтий", - повідомили синоптики.

Небезпечні метеорологічні явища 1 липня (карта: facebook.com/UkrHMC)

Уточнюється, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення:

  • роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств;
  • руху транспорту.

Вітер в цілому по Україні очікується при цьому східний або південно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря в середньому:

  • вночі +18...+23°С;
  • вдень +29...+34°С.

Тим часом сильна спека - до +35...+38°С - ймовірна місцями на південному заході країни.

Особливості погоди в Україні 1 липня (інфографіка: РБК-Україна)

Яку погоду прогнозують по Києву та області

По території міста Києва та Київської області погода впродовж 1 липня також очікується з невеликою хмарністю й без опадів.

Вітер - східний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря найближчої ночі:

  • у Києві +21...+23°С;
  • по області +18...+23°С.

Температура повітря вдень середи:

  • у Києві +31...+33°С;
  • по області +29...+34°С.
Читайте також: Київ накрив дим із Чорнобиля: що з повітрям у столиці та звідки взявся запах гарі

Коли спека відступить від більшості областей

Метеоролог і синоптик Наталка Діденко у своєму Facebook розповіла, що вже у четвер, 2 липня, до України підійде холодний атмосферний фронт.

Спершу спека, за її словами, відступить від західних областей.

А вже впродовж 3-4 липня - температура повітря зміниться у більшості областей України.

"За такої сильної спеки при наближенні атмосферного фронту можливі сильні зливи, шквали, грози! Будьте уважними", - підсумувала спеціаліст.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Київська область ввела "тепловий режим" на дорогах і пояснювали, яким машинам їхати далі заборонено.

Крім того, ми розповідали, коли в Україні зафіксували більше 20 нових спекотних температурних рекордів (і в яких саме містах).

Читайте також, чому домашній термометр може "брехати" та як метеорологи вимірюють точну температуру повітря.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ГідрометцентрПогода в УкраїніЕкологіяГлобальне потеплінняПогода в КиєвіНаталка ДиденкоПогода на деньКліматологМетеоролог