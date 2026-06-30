Наближається холодний фронт: де завтра чекати сильної спеки й коли все зміниться

Головне: Географія спеки : 1 липня в Україні переважатиме погода без опадів, температура сягатиме +31...+34°С, а на південному заході - місцями до +35...+38°С.

: 1 липня в Україні переважатиме погода без опадів, температура сягатиме +31...+34°С, а на південному заході - місцями до +35...+38°С. Небезпечні явища : на крайньому заході країни вдень ймовірні короткочасні дощі та грози, в окремих районах - град і шквали 15-20 м/с.

: на крайньому заході країни вдень ймовірні короткочасні дощі та грози, в окремих районах - град і шквали 15-20 м/с. Київ та область : у столичному регіоні 1 липня буде сухо, температура повітря може піднятись до +33...+34°С.

: у столичному регіоні 1 липня буде сухо, температура повітря може піднятись до +33...+34°С. Зміна погоди : 2 липня до України підійде холодний атмосферний фронт, послаблення спеки розпочнеться із західних областей.

: 2 липня до України підійде холодний атмосферний фронт, послаблення спеки розпочнеться із західних областей. Коли спека відступить: температура повітря зміниться у більшості областей впродовж 3-4 липня.

Де чекати грозових дощів, а де - сильної спеки

Згідно з прогнозом спеціалістів Українського гідрометеорологічного центру, погода в Україні впродовж 1 липня буде з невеликою хмарністю та майже без опадів.

Вдень середи короткочасні дощі та грози, а в окремих районах - град і шквали 15-20 м/с ймовірні лише на крайньому заході країни:

у Волинській області;

у Львівській області;

у Закарпатській області.

"I рівень небезпечності, жовтий", - повідомили синоптики.

Небезпечні метеорологічні явища 1 липня (карта: facebook.com/UkrHMC)

Уточнюється, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення:

роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств;

руху транспорту.

Вітер в цілому по Україні очікується при цьому східний або південно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря в середньому:

вночі +18...+23°С;

вдень +29...+34°С.

Тим часом сильна спека - до +35...+38°С - ймовірна місцями на південному заході країни.

Особливості погоди в Україні 1 липня (інфографіка: РБК-Україна)

Яку погоду прогнозують по Києву та області

По території міста Києва та Київської області погода впродовж 1 липня також очікується з невеликою хмарністю й без опадів.

Вітер - східний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря найближчої ночі:

у Києві +21...+23°С;

по області +18...+23°С.

Температура повітря вдень середи:

у Києві +31...+33°С;

по області +29...+34°С.

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Коли спека відступить від більшості областей

Метеоролог і синоптик Наталка Діденко у своєму Facebook розповіла, що вже у четвер, 2 липня, до України підійде холодний атмосферний фронт.

Спершу спека, за її словами, відступить від західних областей.

А вже впродовж 3-4 липня - температура повітря зміниться у більшості областей України.

"За такої сильної спеки при наближенні атмосферного фронту можливі сильні зливи, шквали, грози! Будьте уважними", - підсумувала спеціаліст.