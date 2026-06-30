Приближается холодный фронт: где завтра ждать сильной жары и когда все изменится

Погода в Украине 1 июля ощутимо не изменится, в некоторых областях обещают сильную жару - до +38°С. Однако уже сейчас украинцев предупреждают о приближении холодного атмосферного фронта.
Подробнее об особенностях погоды в течение среды и когда температура может ощутимо измениться, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
Согласно прогнозу специалистов Украинского гидрометеорологического центра, погода в Украине 1 июля будет с небольшой облачностью и почти без осадков.
Днем в среду кратковременные дожди и грозы, а в отдельных районах - град и шквалы 15-20 м/с возможны лишь на крайнем западе страны:
"I уровень опасности, желтый", - сообщили синоптики.
Уточняется, что такие погодные условия могут привести к осложнению:
Ветер в целом по Украине ожидается восточный или юго-восточный, со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха в среднем:
Тем временем сильная жара - до +35…+38°С - вероятна местами на юго-западе страны.
По территории Киева и Киевской области погода в течение 1 июля также ожидается с небольшой облачностью и без осадков.
Ветер - восточный, со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха в ближайшую ночь:
Температура воздуха в среду днем:
Метеоролог и синоптик Наталка Диденко в своем Facebook рассказала, что уже в четверг, 2 июля, к Украине подойдет холодный атмосферный фронт.
Сначала жара, по ее словам, отступит от западных областей.
А уже в течение 3-4 июля температура воздуха изменится в большинстве областей Украины.
"При такой сильной жаре при приближении атмосферного фронта возможны сильные ливни, шквалы, грозы! Будьте внимательны", - подытожила специалист.
Напомним, ранее мы сообщали, что Киевская область ввела "тепловой режим" на дорогах и объясняли, каким машинам ехать дальше запрещено.
Кроме того, мы рассказывали, когда в Украине было зафиксировано более 20 новых жарких температурных рекордов (и в каких именно городах).
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