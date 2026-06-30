Приближается холодный фронт: где завтра ждать сильной жары и когда все изменится

Главное: География жары : 1 июля в Украине будет преобладать погода без осадков, температура - достигать +31...+34°С, а на юго-западе - местами до +35...+38°С.

: 1 июля в Украине будет преобладать погода без осадков, температура - достигать +31...+34°С, а на юго-западе - местами до +35...+38°С. Опасные явления : на крайнем западе страны днем вероятны кратковременные дожди и грозы, в отдельных районах - град и шквалы 15-20 м/с.

: на крайнем западе страны днем вероятны кратковременные дожди и грозы, в отдельных районах - град и шквалы 15-20 м/с. Киев и область : в столичном регионе 1 июля будет сухо, температура воздуха может подняться до +33...+34°С.

: в столичном регионе 1 июля будет сухо, температура воздуха может подняться до +33...+34°С. Изменение погоды : 2 июля к Украине подойдет холодный атмосферный фронт, ослабление жары начнется с западных областей.

: 2 июля к Украине подойдет холодный атмосферный фронт, ослабление жары начнется с западных областей. Когда жара отступит: температура воздуха изменится в большинстве областей в течение 3-4 июля.

Где ждать грозовых дождей, а где - сильной жары

Согласно прогнозу специалистов Украинского гидрометеорологического центра, погода в Украине 1 июля будет с небольшой облачностью и почти без осадков.

Днем в среду кратковременные дожди и грозы, а в отдельных районах - град и шквалы 15-20 м/с возможны лишь на крайнем западе страны:

в Волынской области;

во Львовской области;

в Закарпатской области.

"I уровень опасности, желтый", - сообщили синоптики.

Опасные метеорологические явления 1 июля (карта: facebook.com/UkrHMC)

Уточняется, что такие погодные условия могут привести к осложнению:

работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий;

движения транспорта.

Ветер в целом по Украине ожидается восточный или юго-восточный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха в среднем:

ночью +18...+23°С;

днем +29...+34°С.

Тем временем сильная жара - до +35…+38°С - вероятна местами на юго-западе страны.

Особенности погоды в Украине 1 июля (инфографика: РБК-Украина)

Какую погоду прогнозируют по Киеву и области

По территории Киева и Киевской области погода в течение 1 июля также ожидается с небольшой облачностью и без осадков.

Ветер - восточный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха в ближайшую ночь:

в Киеве +21...+23°С;

по области +18...+23°С.

Температура воздуха в среду днем:

в Киеве +31...+33°С;

по области +29...+34°С.

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Когда жара отступит от большинства областей

Метеоролог и синоптик Наталка Диденко в своем Facebook рассказала, что уже в четверг, 2 июля, к Украине подойдет холодный атмосферный фронт.

Сначала жара, по ее словам, отступит от западных областей.

А уже в течение 3-4 июля температура воздуха изменится в большинстве областей Украины.

"При такой сильной жаре при приближении атмосферного фронта возможны сильные ливни, шквалы, грозы! Будьте внимательны", - подытожила специалист.