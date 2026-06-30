Київська область ввела "тепловий режим" на дорогах: яким машинам їхати далі заборонено
Сьогодні, 30 червня, на дорогах Київської області ввели "тепловий режим". Йдеться про те, що деяким транспортним засобам рухатись під час сильної спеки заборонено.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Патрульної поліції Київської області у Telegram.
Головне:
- Коли діє заборона: з 11:00, 30 червня, під час спеки на рівні +28°C та вище.
- Хто не може рухатись: вантажівки фактичною масою понад 24 тонни або з навантаженням на вісь понад 7 тонн.
- Де перечекати: на майданчиках у смугах відведення доріг або біля об'єктів дорожнього сервісу.
- Мета обмежень: збереження дорожнього покриття від пошкоджень.
Яким машинам і чому їхати далі заборонено
Правоохоронці розповіли, що з 11 години вівторка, 30 червня, на території Київської області введено так званий "тепловий режим".
Громадянам пояснили, що коли температурні показники повітря +28 градусів за Цельсієм та більше, рухатись заборонено вантажівкам - задля збереження дорожнього покриття.
Уточнюється, що така заборона стосується транспорту:
- фактичною масою понад 24 т;
- із навантаженням на вісь понад 7 т.
Де водіям вантажівок можна перечекати спеку
За даними Патрульної поліції Київської області, під час дії обмеження водіям - для тимчасової стоянки транспортних засобів - рекомендовано використовувати наявні майданчики:
- у смугах відведення автомобільних доріг;
- біля об'єктів дорожнього сервісу.
"Про зняття обмеження ми повідомимо у нашому Telegram-каналі", - підсумували правоохоронці.
Публікація Патрульної поліції Київської області (скриншот: t.me/kyivregionpatrolpolice)
Кого з водіїв така заборона не стосується
Згідно з інформацією прес-служби Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України, запроваджені на тлі спеки обмеження щодо руху не поширюються на водіїв транспортних засобів, які:
- ліквідовують наслідки надзвичайних ситуацій;
- перевозять небезпечні вантажі;
- перевозять швидкопсувні вантажі;
- перевозять живих тварин і птицю;
- здійснюють військові перевезення;
- транспортують вантажі для потреб оборони.
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