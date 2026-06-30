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Київська область ввела "тепловий режим" на дорогах: яким машинам їхати далі заборонено

11:22 30.06.2026 Вт
2 хв
Що робити водіям і де сховатись від спеки? 
aimg Ірина Костенко
Київська область ввела "тепловий режим" на дорогах: яким машинам їхати далі заборонено Сильна спека обмежує рух деякого транспорту (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
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Сьогодні, 30 червня, на дорогах Київської області ввели "тепловий режим". Йдеться про те, що деяким транспортним засобам рухатись під час сильної спеки заборонено.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Патрульної поліції Київської області у Telegram.

Головне:

  • Коли діє заборона: з 11:00, 30 червня, під час спеки на рівні +28°C та вище.
  • Хто не може рухатись: вантажівки фактичною масою понад 24 тонни або з навантаженням на вісь понад 7 тонн.
  • Де перечекати: на майданчиках у смугах відведення доріг або біля об'єктів дорожнього сервісу.
  • Мета обмежень: збереження дорожнього покриття від пошкоджень.

Яким машинам і чому їхати далі заборонено

Правоохоронці розповіли, що з 11 години вівторка, 30 червня, на території Київської області введено так званий "тепловий режим".

Громадянам пояснили, що коли температурні показники повітря +28 градусів за Цельсієм та більше, рухатись заборонено вантажівкам - задля збереження дорожнього покриття.

Уточнюється, що така заборона стосується транспорту:

  • фактичною масою понад 24 т;
  • із навантаженням на вісь понад 7 т.
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Де водіям вантажівок можна перечекати спеку

За даними Патрульної поліції Київської області, під час дії обмеження водіям - для тимчасової стоянки транспортних засобів - рекомендовано використовувати наявні майданчики:

  • у смугах відведення автомобільних доріг;
  • біля об'єктів дорожнього сервісу.

"Про зняття обмеження ми повідомимо у нашому Telegram-каналі", - підсумували правоохоронці.

Київська область ввела &quot;тепловий режим&quot; на дорогах: яким машинам їхати далі забороненоПублікація Патрульної поліції Київської області (скриншот: t.me/kyivregionpatrolpolice)

Кого з водіїв така заборона не стосується

Згідно з інформацією прес-служби Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України, запроваджені на тлі спеки обмеження щодо руху не поширюються на водіїв транспортних засобів, які:

  • ліквідовують наслідки надзвичайних ситуацій;
  • перевозять небезпечні вантажі;
  • перевозять швидкопсувні вантажі;
  • перевозять живих тварин і птицю;
  • здійснюють військові перевезення;
  • транспортують вантажі для потреб оборони.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому домашній термометр може "брехати" та як метеорологи вимірюють точну температуру повітря.

Крім того, ми пояснювали, в які години та дні найкраще перетинати кордон, щоб не застрягти у чергах (за інформацією ДПСУ).

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