Київська область ввела "тепловий режим" на дорогах: яким машинам їхати далі заборонено

Сьогодні, 30 червня, на дорогах Київської області ввели "тепловий режим". Йдеться про те, що деяким транспортним засобам рухатись під час сильної спеки заборонено.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Патрульної поліції Київської області у Telegram.

Згідно з інформацією прес-служби Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України, запроваджені на тлі спеки обмеження щодо руху не поширюються на водіїв транспортних засобів, які:

"Про зняття обмеження ми повідомимо у нашому Telegram-каналі", - підсумували правоохоронці.

За даними Патрульної поліції Київської області, під час дії обмеження водіям - для тимчасової стоянки транспортних засобів - рекомендовано використовувати наявні майданчики :

Громадянам пояснили, що коли температурні показники повітря +28 градусів за Цельсієм та більше, рухатись заборонено вантажівкам - задля збереження дорожнього покриття .

Правоохоронці розповіли, що з 11 години вівторка, 30 червня, на території Київської області введено так званий "тепловий режим".

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