"На злодієві шапка горить": в МЗС висміяли істерики Сійярто щодо грошей Ощадбанку

В МЗС України висміяли заяви угорського міністра закордонних справ Петера Сійярто щодо грошей та золота українського Ощадбанку", які Угорщина викрала.

Сійярто, вірний поплічник проросійського угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана, вибухнув істерикою у відповідь на заяву міністра закордонних справ України Андрія Сибіги. Він заявив, що Угорщина, мовляв, вимагає відповіді на питання щодо того, чиї це гроші.

"Ми досі чекаємо на відповідь: чому через Угорщину було переміщено 900 мільйонів доларів та 420 мільйонів євро готівкою? На що це було використано і в чиїх інтересах? Скільки з цього було витрачено в Угорщині та на чию користь?", - написав він.

У відповідь Тихий єхидно пожартував, що "на злодієві шапка горить", прозоро натякаючи, що Угорщина просто вкрала гроші та не хоче їх повертати.

"В Україні ми кажемо: на злодієві шапка горить. Це означає "A guilty conscience needs no accuser" (дослівно "Нечиста совість не потребує обвинувача", - ред.). Це саме той випадок. Ми чекаємо на повернення вкрадених коштів і готуємо конкретні судові дії. А також вимагатимемо справедливості та відповідальності", - пообіцяв він.