ua en ru
Нд, 08 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

"На злодієві шапка горить": в МЗС висміяли істерики Сійярто щодо грошей Ощадбанку

16:49 08.03.2026 Нд
2 хв
МЗС України їдко висміяв істерику, яку влаштував клеврет Віктора Орбана - Петер Сійярто
aimg Антон Корж
"На злодієві шапка горить": в МЗС висміяли істерики Сійярто щодо грошей Ощадбанку Фото: речник МЗС України Георгій Тихий (Віталій Носач, РБК-Україна)

В МЗС України висміяли заяви угорського міністра закордонних справ Петера Сійярто щодо грошей та золота українського Ощадбанку", які Угорщина викрала.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий.

Читайте також: Епоха Орбана під загрозою: партія прем'єра Угорщини рекордно відстає перед виборами

Сійярто, вірний поплічник проросійського угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана, вибухнув істерикою у відповідь на заяву міністра закордонних справ України Андрія Сибіги. Він заявив, що Угорщина, мовляв, вимагає відповіді на питання щодо того, чиї це гроші.

"Ми досі чекаємо на відповідь: чому через Угорщину було переміщено 900 мільйонів доларів та 420 мільйонів євро готівкою? На що це було використано і в чиїх інтересах? Скільки з цього було витрачено в Угорщині та на чию користь?", - написав він.

У відповідь Тихий єхидно пожартував, що "на злодієві шапка горить", прозоро натякаючи, що Угорщина просто вкрала гроші та не хоче їх повертати.

"В Україні ми кажемо: на злодієві шапка горить. Це означає "A guilty conscience needs no accuser" (дослівно "Нечиста совість не потребує обвинувача", - ред.). Це саме той випадок. Ми чекаємо на повернення вкрадених коштів і готуємо конкретні судові дії. А також вимагатимемо справедливості та відповідальності", - пообіцяв він.

Нагадаємо, що вдень 8 березня Сибіга повідомив, що Україна вимагає негайного повернення коштів та дорогоцінних металів, які угорська влада незаконно відібрала в інкасаторів Ощадбанку. Дії Будапешта Київ вважає рекетом та державним тероризмом.

Затримання інкасаторів Ощадбанку в Угорщині

Нагадаємо, 5 березня стало відомо, що два автомобілі інкасаторської служби українського Ощадбанку, які супроводжувалися 7 співробітниками бригади інкасації, були безпідставно затримані в Угорщині.

Автівки перевозили 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів золота в рамках регулярного перевезення іноземної валюти та золота між "Райффазен банк" Австрія та Ощадбанк Українаю

В той же день Україні вдалось повернути сімох інкасаторів, проте майно все ще в руках угорського режиму Віктора Орбана. В українському МЗС запевнили, що Україна вживе відповідних заходів, включаючи ініціювання санкцій, через затримання українських громадян в Угорщині.

Детальніше про те навіщо Будапешт затримав інкасаторів та чи буде дефіцит валюти в країні через цей інцидент, - у матеріалі РБК-Україна.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Угорщина Україна МЗС України
Новини
В Осло пролунав вибух під будівлею посольства США: перші деталі
В Осло пролунав вибух під будівлею посольства США: перші деталі
Аналітика
Нафта в обмін на кредит: як Орбан шантажує Україну і тисне на ЄС
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Нафта в обмін на кредит: як Орбан шантажує Україну і тисне на ЄС