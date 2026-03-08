ua en ru
"На воре шапка горит": в МИД высмеяли истерики Сийярто по поводу денег Ощадбанка

16:49 08.03.2026 Вс
2 мин
МИД Украины едко высмеял истерику, которую устроил клеврет Виктора Орбана - Петер Сийярто
aimg Антон Корж
"На воре шапка горит": в МИД высмеяли истерики Сийярто по поводу денег Ощадбанка Фото: спикер МИД Украины Георгий Тихий (Виталий Носач, РБК-Украина)

В МИД Украины высмеяли заявления венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто относительно денег и золота украинского "Ощадбанка", которые Венгрия похитила.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий.

Читайте также: Эпоха Орбана под угрозой: партия премьера Венгрии рекордно отстает перед выборами

Сийярто, верный приспешник пророссийского венгерского премьер-министра Виктора Орбана, разразился истерикой в ответ на заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги. Он заявил, что Венгрия, мол, требует ответа на вопрос относительно того, чьи это деньги.

"Мы до сих пор ждем ответа: почему через Венгрию было перемещено 900 миллионов долларов и 420 миллионов евро наличными? На что это было использовано и в чьих интересах? Сколько из этого было потрачено в Венгрии и в чью пользу?", - написал он.

В ответ Тихий ехидно пошутил, что "на воре шапка горит", прозрачно намекая, что Венгрия просто украла деньги и не хочет их возвращать.

"В Украине мы говорим: на воре шапка горит. Это означает "A guilty conscience needs no accuser" (дословно "Нечистая совесть не нуждается в обвинителе", - ред.). Это именно тот случай. Мы ждем возврата украденных средств и готовим конкретные судебные действия. А также будем требовать справедливости и ответственности", - пообещал он.

Напомним, что днем 8 марта Сибига сообщил, что Украина требует немедленного возврата средств и драгоценных металлов, которые венгерские власти незаконно отобрали у инкассаторов Ощадбанка. Действия Будапешта Киев считает рэкетом и государственным терроризмом.

Задержание инкассаторов Ощадбанка в Венгрии

Напомним, 5 марта стало известно, что два автомобиля инкассаторской службы украинского Ощадбанка, которые сопровождались 7 сотрудниками бригады инкассации, были безосновательно задержаны в Венгрии.

Машины перевозили 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота в рамках регулярной перевозки иностранной валюты и золота между "Райффазен банк" Австрия и Ощадбанк Украины.

В тот же день Украине удалось вернуть семерых инкассаторов, однако имущество все еще в руках венгерского режима Виктора Орбана. В украинском МИД заверили, что Украина примет соответствующие меры, включая инициирование санкций, из-за задержания украинских граждан в Венгрии.

Подробнее о том зачем Будапешт задержал инкассаторов и будет ли дефицит валюты в стране из-за этого инцидента, - в материале РБК-Украина.

