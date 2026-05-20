"На кордоні можуть стати жінки з дітьми": Лібанова про можливу міграцію з Білорусі та Росії

За словами Лібанової, до повномасштабного вторгнення найбільше іноземців приїздило до України з Туреччини та Індії, далі - з Росії та Білорусі. Зараз ситуація інша: "Зараз, думаю, так не буде" - зазначила вона.

Окремо демограф зупинилася на питанні можливої міграції з Росії та Білорусі у разі внутрішнього колапсу там. На запитання журналіста - чи не рушать росіяни до Польщі через білоруський кордон - Лібанова відповіла однозначно: до нашого.

"По-перше, він більший, по-друге, як не крути, їм простіше - вони так думають, що їм простіше сюди приїхати", - пояснила вона.

Відкритим залишається питання - чи готова Україна приймати таких мігрантів і як реагуватиме на подібний сценарій держава.

"З Білоруссю не знаю, з Росії... хоча все може бути. І що ми будемо робити, якщо на кордоні стануть жінки з дітьми?" - запитала Лібанова, не даючи відповіді.