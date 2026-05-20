"На кордоні можуть стати жінки з дітьми": Лібанова про можливу міграцію з Білорусі та Росії

У разі колапсу в Росії Україна може зіткнутися з хвилею міграції на своєму кордоні - зокрема з жінками та дітьми.
Як повідомляє РБК-Україна, про це директор Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України імені М.В. Птухи Елла Лібанова розповіла в ефірі телемарафону.
За словами Лібанової, до повномасштабного вторгнення найбільше іноземців приїздило до України з Туреччини та Індії, далі - з Росії та Білорусі. Зараз ситуація інша: "Зараз, думаю, так не буде" - зазначила вона.
Окремо демограф зупинилася на питанні можливої міграції з Росії та Білорусі у разі внутрішнього колапсу там. На запитання журналіста - чи не рушать росіяни до Польщі через білоруський кордон - Лібанова відповіла однозначно: до нашого.
"По-перше, він більший, по-друге, як не крути, їм простіше - вони так думають, що їм простіше сюди приїхати", - пояснила вона.
Відкритим залишається питання - чи готова Україна приймати таких мігрантів і як реагуватиме на подібний сценарій держава.
"З Білоруссю не знаю, з Росії... хоча все може бути. І що ми будемо робити, якщо на кордоні стануть жінки з дітьми?" - запитала Лібанова, не даючи відповіді.
Зеленський заявив, - українська розвідка отримала внутрішні документи РФ, які свідчать про серйозні проблеми в російській економіці.
За його словами, лише одна російська нафтова компанія вже закрила близько 400 свердловин, а нафтопереробка за кілька місяців скоротилася щонайменше на 10%.
Окремо президент повідомив, що 11 російських банків готуються до повної ліквідації через критичні проблеми, ще вісім - мають труднощі, які неможливо вирішити без зовнішньої підтримки. Зеленський також зазначив значний дефіцит федерального бюджету РФ.
Тим часом президент Білорусі Олександр Лукашенко оголосив про проведення "точкової мобілізації" військових частин - для підготовки армії до можливої участі в бойових діях. "Ми точково відмобілізуватимемо частини, збройні сили для того, щоб готувати їх до війни. Дай боже, щоб її вдалося уникнути", - заявив він.