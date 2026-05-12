ua en ru
Пт, 15 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Обстріл Києва Суд щодо Єрмака Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Лукашенко анонсував проведення "точкової мобілізації" в Білорусі: з якою ціллю

18:59 12.05.2026 Вт
2 хв
Мінськ вирішив відмовитись від великих військових навчань
aimg Валерій Ульяненко
Лукашенко анонсував проведення "точкової мобілізації" в Білорусі: з якою ціллю Фото: Олександр Лукашенко (Getty Images)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

У Білорусі планують провести точкову мобілізацію військових частин, щоб підготувати армію до можливої участі в бойових діях.

Про це заявив білоруський диктатор Олександр Лукашенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на БелТА та заяву керівника ЦПД РНБО Андрія Коваленка.

Читайте також: "Активність зберігається". Чи є загроза для України з боку Білорусі

Лукашенко оголосив про продовження підготовки армії до можливої "наземної операції". За його словами, військові частини будуть мобілізувати точково, щоб готувати їх до війни.

"Ми точково відмобілізуватимемо (військові, - ред.) частини, збройні сили для того, щоб готувати їх до війни. Дай боже, щоб її вдалося уникнути. Ми ж до війни готуємось усі", - зазначив він.

Новий підхід передбачає відмову Білорусі від проведення великих епізодичних навчань. Замість цього запроваджується ротаційна система: різні підрозділи по черзі призиватимуть на збори для інтенсивної бойової підготовки, після чого вони повертатимуться до пунктів дислокації.

Такий режим, на думку Лукашенка, дозволить підтримувати війська у стані постійної готовності без оголошення повномасштабної мобілізації.

Він також додав, що під час останніх перевірок у ЗС Білорусі було виявлено ряд недоліків і після них у Міністерстві оборони країни відбулася "серйозна розмова". Лукашенко зазначив, що влада вирішила не приховувати ці проблеми від суспільства, хоча й не виставляла їх напоказ.

Відпрацювання повістки Росії

Коваленко закликав не звертати увагу на заяву білоруського диктатора, і пояснив, що той відпрацьовує інформаційну повістку РФ.

"Не звертайте серйозно увагу на заяви Лукашенка про "точкову мобілізацію". Все під контролем в наших сил. Людина відпрацьовує інформаційну повістку росіян, аби Путін був щасливий. Не більше", - йдеться у його заяві.

Керівник ЦПД додав, що у разі загрози Україна її побачить і "вже Лукашенко пошкодує".

Нагадаємо, нещодавно Олександр Лукашенко під час наради заявив, що його країна має бути готовою до повноцінних бойових дій. Крім того, він підписав указ щодо призову офіцерів запасу до білоруської армії та прикордонної служби.

Зазначимо, 11 травня білоруський диктатор заявив, що армію Білорусі необхідно модернізувати сучасним озброєнням, оскільки забезпечити ефективну оборону без цього неможливо.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Олександр Лукашенко Білорусь
Новини
Після атаки дронів на Рязань спалахнула пожежа на одному з найбільших НПЗ
Після атаки дронів на Рязань спалахнула пожежа на одному з найбільших НПЗ
Аналітика
"Я не готовий до війни" – це відмазка. Прийди, а ми навчимо": інтерв'ю з бійцем Шаманбату
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Я не готовий до війни" – це відмазка. Прийди, а ми навчимо": інтерв'ю з бійцем Шаманбату