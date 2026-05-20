"На границе могут стать женщины с детьми": Либанова о возможной миграции из Беларуси и России

По словам Либановой, до полномасштабного вторжения больше всего иностранцев приезжало в Украину из Турции и Индии, далее - из России и Беларуси. Сейчас ситуация другая: "Сейчас, думаю, так не будет" - отметила она.

Отдельно демограф остановилась на вопросе возможной миграции из России и Беларуси в случае внутреннего коллапса там. На вопрос журналиста - не двинутся ли россияне в Польшу через белорусскую границу - Либанова ответила однозначно: к нашей.

"Во-первых, она больше, во-вторых, как ни крути, им проще - они так думают, что им проще сюда приехать", - пояснила она.

Открытым остается вопрос - готова ли Украина принимать таких мигрантов и как будет реагировать на подобный сценарий государство.

"С Беларусью не знаю, с Россией... хотя все может быть. И что мы будем делать, если на границе станут женщины с детьми?" - спросила Либанова, не давая ответа.