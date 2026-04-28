UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Удари по Туапсе Графіки відключення світла Ормузька протока Війна в Україні

В МЗС зробили заяву про можливі санкції щодо Ізраїлю через українське зерно

16:25 28.04.2026 Вт
2 хв
Незаконна торгівля з РФ фінансує війну проти України
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Георгій Тихий, речник МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)

Київ вживатиме заходів проти країн, які торгують з РФ і фінансують таким чином війну проти України. Це також стосується й Ізраїлю, який купує крадене зерно.

Про це на онлайн-брифінгу заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, передає кореспондент РБК-Україна.

Читайте також: Скандал з краденим зерном: Ізраїль ігнорує запити, МЗС вручило "ноту протесту"

"Ви побачите відповідні заходи, коли настане час. Йдеться про правові процедури. Але, повторюю, у нас є цей правовий аспект, який охоплює як розслідування Генеральної прокуратури, так і певні правові дії, що здійснюються в судах та під час судових процесів", - зазначив він.

Тихий зауважив, що заходи щодо санкцій буть в межах цього процесу, і додав, що це "універсальний підхід".

"Не тільки щодо ізраїльських компаній, а й щодо будь-кого, хто бере участь у цій незаконній торгівлі. І фактично допомагає агресору фінансувати військові дії проти України", - підкреслив речник МЗС.

Він зауважив, що Україна вважає Ізраїль своїм партнером і другом, але при цьому додав, що ця торгівля фінансує країну-агресорку.

"Але ми відверті з ними, тому що ця торгівля фінансує нашого ворога. А наші вороги воюють проти нашої країни та нашого народу. Отже, ми будемо вживати заходів", - заявив Тихий.

Ізраїль купує крадене українське зерно

Минулого тижня в порту Хайфи розвантажили судно Abinsk із партією пшениці, яку Росія, ймовірно, незаконно вивезла з окупованих територій України. Ізраїльська сторона проігнорувала попередження Києва про нелегальне походження збіжжя та дозволила доступ судна до термінала.

Через цей інцидент Офіс Генпрокурора відкрив справу, а український суд постановив заарештувати корабель і вантаж. Україна надіслала офіційний запит Ізраїлю про правову допомогу, щоб заблокувати товар і припинити легалізацію вкраденого майна.

Цього тижня в Хайфі помітили вже друге судно з підозрілою агропродукцією. За інформацією медіа, зокрема Axios, у Києві такі дії Ізраїлю сприйняли як "ляпас".

Через ситуацію, що склалася, посла Ізраїлю Міхаеля Бродського викликали до МЗС України для надання пояснень.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
МЗС УкраїниРосійська ФедераціяУкраїнаІзраїль